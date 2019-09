John Carter no peleará en Granada el título europeo

John Carter no peleará en casa por el título del peso superpluma de la Unión Europea (EBU). Cuando llegue el momento y el rival, toda vez que se ha caído del cartel el francés Florian Montels, al boxeador de Almanjáyar le tocará hacer la maleta porque Granada a día de hoy no es una opción.

Y eso que la promotora vasca MGZ que representa a Carter ha ganado la subasta que se celebraba este viernes para celebrar el combate. Pero no habrá pelea por el momento entre que no hay apoyo ni interés por parte de las instituciones granadinas y que el equipo del francés ha decidido que finalmente no quiere pelear con Carter ya que tiene pensado bajar de categoría y pelear en otro peso.

Es decir, que cuando vuelva a buscarse un rival en el concierto europeo de los superplumas para John Carter, MGZ buscará otras vías para celebrar el combate en España como ya ha ocurrido en esta ocasión que barajaba la opción de llevarlo a Bilbao como parte del cartel del Kerman-Avanesyan, la gran pelea boxística de este año en España.

Este retraso indica también que John Carter podría centrarse en otros objetivos como una nueva defensa del título nacional mientras se organiza su asalto europeo al título EBU del peso superpluma. Y es que mientras aparece un nuevo rival y se vuelve a realizar todo el proceso.

Se alarga además todo lo relacionado con una tentativa de Carter al título de la Unión Europea, que no pudo disputar hace unos meses frente al italiano Michael Magnesi por una lesión de nariz, aunque finalmente Magnesi también declinó la pelea. Ahora, el título ha quedado desierto tras el cambio de categoría del vasco Jon Fernández.

En cualquier caso, toca seguir esperando a este nuevo paso internacional en la carrera de una de las figuras del boxeo granadino.