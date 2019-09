María Pérez logra su objetivo

Objetivo cumplido. María Pérez concluyó los 20 kilómetros marcha en los Mundiales de Doha en la octava plaza, con lo que se aseguró una plaza olímpica en los próximos Juegos de Tokyo 2020. En una carrera durísima, con unas condiciones climatológicas infernales y una atletas chinas que dominaron la prueba con una gran superioridad, el papel de la granadina fue notable.

Hizo una carrera inteligente, con un ritmo constante y logró, además de la plaza olímpica, que era su meta en la cita mundialista, ser la mejor europea en la línea de meta. Su tiempo final fue de 1:35.43, a casi tres minutos de la china Hong Liu, la ganadora. Completaron el podio sus compatriotas Quieyang y L. Yang.

Retraso en el comienzo

Los inevitables nervios de todo el día esperando el inicio de la carrera en horario nocturno se prolongaron media hora más, ya que la IAAF confirmó sólo unas horas antes del horario marcado para el comienzo de la prueba, las 23:30 horas en Doha, una menos en España, que éste se retrasaba 29 minutos, hasta las 23:59 horas locales.

Este retraso se produjo después de que el delegado médico de la Federación Internacional de Atletismo examinara la meteorología prevista para la hora del inicio con la intención de buscar unas mejores condiciones.

En concreto, el denominado WBGT, índice que conjuga temperatura, humedad y viento, marcaba 28 grados a media noche, justo cuando comenzó la prueba. Los 28 grados WBGT son, precisamente, el límite a partir del cual, de acuerdo con el protocolo, se anuncia bandera negra que recomienda la cancelación de la prueba, aunque siempre es el director de competición quien tiene la última palabra. Y éste decidió que las 45 participantes tomaran la salida.

La carrera

María Pérez, con gorra y gafas de sol al principio pese a disputarse la prueba por la noche, se instaló desde el pistoletazo inicial en el grupo principal, guiado casi siempre por las marchadoras asiáticas y sudamericanas, que partían como las grandes favoritas al triunfo, y compuesto por la mayoría de competidoras en los primeros kilómetros.

La granadina, que para paliar el calor utilizó una toalla fría al cuello cogida en los avituallamientos durante varios tramos de la prueba, cedió unos metros con el grupeto de cabeza, cada vez más estirado, a partir del tercer kilómetro, pero siempre sin perder de vista a las más rápidas al inicio.

Pasó por el kilómetro 5 en el puesto 24 pero a sólo cuatro segundos de la cabeza, que cubrió el primer cuarto de la carrera en poco más de 24 minutos, para meterse a continuación de lleno en el pelotón principal, aunque sin asomarse nunca a los primeros puestos.

Marchaba décimo cuarta al paso por el kilómetro 8, con el mismo tiempo que turcas y chinas, que encabezaban casi siempre la carrera, y volvió a perder un poco de comba en el siguiente giro al circuito en el que se desarrolló la prueba.

En el ecuador de la carrera, Pérez pasó con una marca de 48.05. Estaba situada en el puesto 15, a catorce segundos de un grupo cabecero cada vez más reducido y con las cuatro corredoras chinas participantes incrementando el ritmo para dejar atrás a sus rivales.

La brasileña Rocha de Sousa tomó el relevó de las asiáticas con un notable cambio de ritmo que rompió aún más la prueba. Al paso por el kilómetro 12, la granadina pasó duodécima pero a menos de medio minuto de las más rápidas.

Conforme se acercaba el final, trató de aumentar su marcha María Pérez, que ya pasó novena por el kilómetro 15, justo cuando faltaba un cuarto para el término de la prueba, aunque cediendo casi un minuto con las atletas más rápidas.

Ya no se movió de ahí. Mantuvo la renta con sus perseguidoras y trató de cazar a las de delante, aunque llevaba a dos japonesas que no cedían. Llegó a colocarse a sólo unos segundos de ellas, pero tuvo que aflojar para no desfallecer.

Cuando parecía que iba a acabar novena y que tanto el puesto de finalista como la plaza olímpica se quedaba a punto, llegó la eliminación de Yang, la cuarta china de la carrera que había marchado de forma incorrecta y que fue descalificada.

Sólo quedaba mantener esa posición, algo que hizo con suficiencia pese a llegar destrozada a la línea de meta mientras las tres chinas ya celebraban un podio histórico.

Final

Su marca final fue casi diez minutos superior a su mejor registro histórico y casi cinco más que su mejor registro de la temporada, pero la prueba de Doha tenía una dificultad especial por las durísimas condiciones de calor y humedad.

María Pérez, la mujer de Orce, se sobrepuso a ellas, para alcanzar una gran octava plaza, volver a ser la mejor europea y asegurar su presencia en los Juegos Olímpicos. Aún le quedaron unas pocas fuerzas para levantar los brazos al entrar en meta y festejar su logro. No era para menos.

Así lo hemos contado

Se acaba la carrera. La china Hong Liu se proclama campeona del mundo en los 20 kilómetros marcha en Doha 2019 con un tiempo final de 1:32.53.

China ocupa los dos puestos que quedan del podio con Shenjie Quieyang y Liujing Yang. María Pérez acaba en octava posición, en puestos de finalista, con un tiempo de 1:35.43, a dos minutos 50 del oro.

Con esta posición, la granadina se asegura su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Kilómetro 19

Jiayu Yang es eliminada por la cuarta falta cometida, por lo que María Pérez pasa a ocupar la octava plaza y, por consiguiente, se convierte en finalista.

Hong Liu sigue encabezando la carrera y sin ninguna muestra de cansancio. Ni siquiera ha bebido agua en toda la carrera.

Kilómetro 18

Este ha sido el kilómetro más rápido de la carrera. María Pérez, que guerrea por la plaza olímpica para los Juegos de Tokyo 2020, sigue novena y a algo más de un minuto de las corredoras chinas.

Se pone en cabeza Hong Liu, plusmarquista mundial de 20 y 50 kilómetros marcha.

Kilómetro 16

María es primera europea y va de menos a más. La orcense sigue entre las diez mejores y sigue 'recogiendo cadáveres', aunque aún tiene lejos al grupo de las japonesas Fujii y Okada, que marcan el octavo y séptimo lugar.

Pérez, que está siendo protagonista de la retransmisión internacional de televisión, está a 42 segundos de la octava plaza. Las medallas están imposibles, a más de un minuto ya.

Kilómetro 15

La corredora orcense se coloca novena (1:11.58), marchando a 56 segundos de la primera marchadora, la china Qieyang, en el tercer grupo de la carrera. Ninguna de las componentes de la selección del país asiático ha sumado una tarjeta roja. Corren de manera legal, elegante y veloz.

Kilómetro 12

María Pérez vuelve a retomar posiciones. La granadina se coloca en el puesto 12. Cada vez hay menos corredoras en la cabeza de carrera, ahora mismo se compone por seis.

Las marchadoras cogen las botellas de agua con rabia y muchas de ellas llevan gorras con hielo en la cabeza. Ahora mismo la temperatura es de 33 grados centígrados y la humedad, del 77%. Las condiciones climatológicas llevan al límite a las corredoras.

Kilómetro 10

La selección china empieza a estirar el grupo, compuesto por doce corredoras, mientras impone un ritmo fuerte, el más exigente de los vistos hasta ahora en las pruebas de larga distancia de estos Mundiales.

María ha perdido contacto con el grupo principal debido a la velocidad impuesta por Liu, Yang, Quieyang y Yang. Queda un mundo todavía pero están intratables.

María marcha en el puesto 15 a 14 segundos de la primera clasificada (48.05). Queda la mitad de la carrera.

Kilómetro 8

La granadina consigue alcanzar al primer grupo, aunque se mantiene entre los últimos puestos del mismo. Está claro que su plan es ir avanzando poco a poco.

La cabeza de carrera está protagonizada sobre todo por corredoras de China. En los tres primeros puestos se encuentran la china Shenjie Qieyang, la turca Meryem Bekmez y la ecuatoriana Glenda Morejón.

Kilómetro 5

La orcense se mantiene en el puesto 24 y ha llegado al kilómetro cinco con un tiempo de 24.05, a tan sólo cuatro segundos de distancia con respecto al grupo inicial.

A pesar de que va por detrás de la cabeza de carrera, es la española que más adelantada está. Pérez comenzó de la misma manera en la prueba de los Europeos del año pasado y acabó convirtiéndose en campeona, por lo que es probable que poco a poco vaya avanzando y recuperando distancia.

Kilómetro 3

Arranca la carrera por las calles de Doha. María Pérez ha sido una de las protagonistas de la retransmisión televisiva internacional en directo, debido a sus importantes marcas.

El pelotón se está manteniendo bastante unido en los dos primeros kilómetros. La corredora de Orce se mantiene estable, unida al grupo, en el puesto 34.

María Pérez se mantiene bien ubicada y corre de manera constante, aunque se encuentra en un segundo grupo, no en la cabeza de carrera.

La humedad y las altas temperaturas se siguen manteniendo y provocan que las corredoras se echen agua por encima para poder soportarlo.

La previa

La granadina María Pérez es una de las favoritas para conseguir un metal este domingo en la prueba de 20 kilómetros marcha de los Mundiales de atletismo que se están celebrando en Doha.

El calor y la humedad de la capital de Catar están siendo los grandes protagonistas de las pruebas que se están disputando durante esta semana. Tanto es así, que la carrera en la que participa la corredora de Orce ha tenido que ser atrasada media hora.

Comunicado de la IAAF: "La hora de salida de la prueba femenina de 20 km marcha ha sido retrasada de las 23:30 horas a las 23:59 h. tras ser examinadas las condiciones meteorológicas previstas para el comienzo que estaba programado".

La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) ha analizado esta tarde las condiciones meteorológicas, por lo que ha recomendado el retraso. Se espera que el WBGT (índice que conjuga temperatura, humedad y viento) marque 28 grados a media noche de allí. Este es el límite a partir del cual se anuncia bandera negra para la cancelación de la prueba. Aun así, es el director de competición quien toma la última decisión.

Histórica

María Pérez tiene una cita con la historia. Otra más. La atleta de Orce, de 23 años, afronta este domingo su segunda participación en unos Mundiales de atletismo.

A diferencia de lo ocurrido en Londres hace dos años (fue décima), el nombre de la granadina está en las quinielas como una de las favoritas en Doha para, al menos subir al podio en la prueba de los 20 kilómetros marcha.

Altas temperaturas

Además de las rivales que pueda tener durante el recorrido, la vigente campeona de España y Europa tendrá, como todas las participantes, otro enemigo: el calor.

A pesar de que la carrera es por la noche, se estima que la temperatura ronde los 35 grados y que la sensación térmica sea aún mayor, por lo que existe un riesgo de sufrir, tal como explicó la propia atleta hace unos días en Granada, un colapso por temperaturas internas altas.

Objetivo, los Juegos

Debido a las especiales circunstancias de la carrera, María Pérez se ha marcado un objetivo claro: quedar entre las ocho primeras para asegurar su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene. "Tengo 23 años y con esta edad lograr una plaza para mis primeros Juegos es mucho más que una medalla", dijo hace 20 días.

"TOMARÉ DECISIONES SOBRE LA MARCHA, AUNQUE ES LÓGICO TOMAR PRECAUCIONES POR LAS CIRCUNSTANCIAS”

En declaraciones realizadas a Efe en Doha, la marchadora de Orce ha asegurado que para la carrera no tiene un plan preconcebido. "No soy mucho de preparar estrategias en las carreras. Tomaré decisiones sobre la marcha, aunque es lógico tomar precauciones por las circunstancias meteorológicas", ha explicado María Pérez.

Poco antes de la celebración de la prueba, la granadina recuerda que "hemos llevado a cabo una preparación muy dura, con concentraciones en Doha, Tokio y sesiones de trabajo en la base militar de Torrejón, donde nos metíamos en un pequeño horno".