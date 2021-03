Nadia Oualit, un sueño hecho realidad en la halterofilia

Nadia Oualit, campeona de España de halterofilia en la categoría de 71 kilogramos, siempre ha sido una chica muy deportista, pero hasta hace apenas dos años no comenzó a entrenar en el deporte que tantas alegrías le ha dado con el Club Halterofilia Alhambra. “Hasta los 22 años estuve practicando crossfit. Lo descubrí gracias a mi tía y una de las partes de este deporte es la halterofilia. Junto a mi entrenador comencé a centrarme sólo en esta modalidad”, recuerda la granadina que cumplió el pasado mes de noviembre en La Coruña un sueño: ser la mejor de su especialidad.

La haltera comenzó a competir en el 2019. “Participé en un evento sólo porque se me daba bien y mis entrenadores me animaron a continuar diciéndome que valía para competir en la halterofilia”, señala. Desde entonces, ha competido a nivel autonómico y nacional consiguiendo ser tercera en el Campeonato de Andalucía hasta que logró el título nacional.

Próximo objetivo

El próximo objetivo que se marca la joven maracenera es el Campeonato de España de este año. “Me pongo objetivos a corto plazo. Mi actual meta es hacer una buena marca en el Nacional para poder participar en competiciones internacionales”, resalta Oualit.

Al ser una deportista de alto rendimiento, dedica mucho tiempo a prepararse físicamente para sus competiciones: “Actualmente entreno seis días a la semana en torno a dos o tres horas y un día hago sesión doble, pero esto depende de la época. Durante la cuarentena y en verano entrenaba mañana y tarde”. Como a cualquier atleta, una de las preocupaciones para la haltera son las lesiones. “Están muy relacionadas por cómo te enseñan a practicar deporte”, apunta.

Cuidados

“Por suerte a mi en crossfit me enseñaron muy bien y lo único que he tenido son sobrecargas, pero nada más grave” declara la joven granadina que considera que “es muy importante calentar y estirar y no se tiene tan en cuenta. Además, ponerte hielo, dormir bien y mantener una buena alimentación que es fundamental”. Junto a todo ello, trata de ir “al menos una vez al mes al fisio para evitar cualquier problema muscular que me aparte de las competiciones”, comenta.

La forma física es uno de los factores más determinantes en el mundo de la halterofilia y este hecho conlleva a que los atletas tengan una mayor masa muscular. En ese sentido, manifiesta que “para estar fuerte se necesitan años y una muy buena alimentación. Por hacer ejercicio con peso no te vas a poner tan grande y es uno de los motivos por los que las propias chicas no quieren entrenar con pesas. Además, que una chica esté fuerte no está tan bien visto”. De hecho, reconoce que “en la facultad me hacían comentarios críticos por estar tan fuerte y cuidarme tanto. Por suerte, en mi vida me relaciono con gente que le gusta también cuidarse y que están relacionadas con el deporte”.

Referentes

A nivel de referentes, la haltera destaca a tres deportistas: Michael Jordan “por su mentalidad de atleta”; Lidia Valentín “por ser una de las grandes en la halterofilia” y a su entrenadora Pepi, que fue “una de las pioneras a nivel olímpico en la halterofilia. Es la que me guía y ayuda, es una persona muy constante y cabezona porque cualquier cosa que se propone lo acaba consiguiendo”. De ahí que tenga claro que “es una de mis referentes y trabajar con ella es un gusto”, se sincera.

“Mi actual objetivo es poder participar en competiciones internacionales”

El deporte y, en concreto, la halterofilia son una parte muy importante de la joven, pero en su día a día también está presente la Universidad. “El año pasado terminé de estudiar biología y este año estoy en Zaragoza haciendo veterinaria”, concreta. Y es que la decisión de irse a tierras aragonesas tuvo que ver con su ambición de llegar más lejos en la halterofilia.

La granadina ha conseguido compaginar tanto su vida deportiva como la universitaria dado que “al no tener tanto tiempo eres más eficiente con el que tienes. Las mañanas las dedico a ir a la facultad y entrenar es mi momento de desconexión”. No obstante, señala que “de lo que más me privo es a nivel familiar y de amistad, pero al final te entienden” sentencia la joven maracena que quiere seguir cumpliendo sueños.