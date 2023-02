Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada: "Si ganamos a Fuenlabrada daremos un paso muy importante"

Tras la dura derrota en Lugo ante el Río Breogán, Pablo Pin espera que la cita de este domingo en el Palacio de Deportes (20:00 horas) ante el Carplus Fuenlabrada suponga “un punto de inflexión” en la dinámica de su equipo. Y es que el cuerpo técnico rojinegro ha trabajado durante toda la semana con el objetivo de “intentar recuperar sensaciones y seguir implicando a los nuevos para que entren en la dinámica del grupo, aprendiendo los automatismos del juego que, con tanto cambio en algunos roles, habíamos tenido que cambiar”.

Pero el técnico del Covirán Granada es optimista y cree que su equipo “está preparado para dar un buen nivel este domingo y, sobre todo, sacar una victoria que para nosotros sería muy importante”. Aunque Pin reconoció tras caer en tierras gallegas que “tenemos ese punto de frustración porque realmente es un equipo que trabaja bien, es serio y disciplinado, sí que es cierto que en ciertos momentos no hemos dado nivel de juego que, quizá, teníamos que haber dado en algunos partidos o, más bien, en algunas fases de determinados partidos”.

Motivación

Pese a las diez derrotas seguidas, declaró que ve a sus jugadores “con motivación para sacar el siguiente partido y con conocimiento de la realidad. En el último partido jugamos mal, eso no hay que esconderlo, pero también la realidad es que este domingo tenemos un partido importante que si somos capaces de sacarlo adelante nos situaría en una muy buena posición”.

Porque para el preparador granadino una de las características de su grupo de jugadores es que “no se ha deshecho a nivel de química, disciplina y profesionalidad y ha seguido trabajando al 100%, por eso estoy seguro que ese trabajo va a tener recompensa. Todo ese trabajo que hemos hecho y todo ese tiempo que hemos pasado juntos con dificultades va a tener recompensa”.

"El de Lugo es de los peores partidos que yo mismo he entrenado"

No obstante, es consciente de la trascendencia del choque frente a los madrileños porque, aunque afirmó que “no es a vida o muerte porque al día siguiente va a salir el sol otra vez”, tiene clara la “importancia que supone una victoria ante Fuenlabrada. Si ganamos, le sacaríamos tres victorias además del basket average quedando quince encuentros por disputar”. De ahí que considere que sería “dar un paso importante y desde ese positivismo estamos intentando construir, porque creo que tiene más lógica intentar construir sobre las cosas buenas y lo vamos a hacer”.

Una cita en la que el papel de la afición será muy importante: “La gente ha visto lo que somos capaces de hacer cuando el equipo ha estado totalmente sano pues hemos sido un equipo súper competitivo”, señaló. Pero también afirmó que “han vivido con nosotros todas las dificultades que estamos pasando que son reales. Hemos pasado un par de meses muy complicados a nivel de entrenamientos porque teníamos pocos jugadores pero la afición sabe que es un equipo serio, que trabaja, está implicado y, por lo menos, lo que nosotros sentimos y lo que siente también la plantilla, es que tenemos su apoyo. La gente está con nosotros y realmente sentimos ese apoyo”.

Confianza

Cuestionado sobre el hecho de que el duelo ante Breogán suponga un punto de inflexión en la trayectoria del Covirán hasta final de temporada, Pin fue sincero y manifestó que “creo que es de los peores partidos que yo mismo he entrenado. No nos salió las cosas bien a ninguno pero la respuesta que he visto del equipo es de empujar hacia una victoria. No he visto al equipo hundido pese a que la dinámica que llevamos de resultados no es buena”. Y es que matizó que “es difícil que vayamos a peor a nivel de juego”. De ahí que espera que sus jugadores “salgan con la confianza del trabajo que hacen todos los días porque este equipo entrena muy bien y ojalá el partido de la pasada jornada suponga un punto de inflexión más que en resultados en sensaciones”.

Maye

Sobre la posible participación de Luke Maye, que volvería así a jugar tras su lesión, aclaró que “ha hecho parte del entrenamiento contra cero y tenemos que ver cómo se encuentra. Él tiene buenas sensaciones pero no es lo mismo trabajar contra cero o un uno contra uno que meterte en el ritmo del grupo después de más de dos meses”. En cualquier caso, apuntó que “si participa, serán unos minutos pero no 30 como venía jugando antes de lesionarse”.

Por último, sobre el pívot senegalés Ndoye señaló que “viene de una Liga que es menos competitiva que la ACB y necesita tiempo porque aprender los automatismos y los sistemas de un equipo es difícil. Lo que básicamente le estamos pidiendo es ayuda en el rebote y en el bloqueo a los compañeros. Quizá por las ganas de hacer las cosas bien ha tomado alguna decisión que no es buena pero creo que es un jugador que nos va a ayudar muchísimo y que, poco a poco, irá creciendo porque es muy buen jugador”, sentenció.