Pin pide a los suyos "una buena defensa" para poder ganar

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, calificó como “muy importante para los dos equipos” el partido que los suyos jugarán este domingo ante el Obradoiro, una escuadra que “sabe jugar fuera” porque son “disciplinados y ordenados”.

Pin reconoció en la rueda de prensa previa al choque que la “cuenta pendiente” del equipo es “ser capaces de dar el nivel real cuarenta minutos” porque cuando lo han dado han competido “muy bien” y han “sacado partidos adelante”.

“Todas las derrotas duelen. Cuando analizas el partido con los jugadores duele la sensación de no haber jugado en el primer cuarto al ritmo que podemos jugar, no haber dado el nivel que podemos dar. No puedes cambiar las cosas, pero seguramente el partido hubiera sido otro”, reconoció sobre el pasado choque ante el Breogán.

Respecto al partido ante Monbus Obradoiro, destacó que el rival “sabe jugar fuera de casa, son disciplinados, son ordenados y saben a lo que juegan".

“Ganaron en Tenerife y en Lugo, y estuvieron a punto de ganar en el Palau. Obradoiro ha mejorado mucho con respecto al partido que ganamos allí en la primera vuelta, es un equipo más más hecho”, añadió.

Defensa

“Tiene veteranía, tiene experiencia, sabe jugar fuera y nosotros tenemos que estar buen a nivel de defensa si queremos ganar. Son capaces de jugar ataques muy elaborados, no es un equipo que se altere. Necesitas ser muy constante. Sabemos que Obradoiro es súper disciplinado y que siempre juega serio”, agregó sobre el rival.

Pin reconoció que va a buscar “otras estrategias” con su equipo para “que se entienda lo importante que es cada partido”.

“Este es muy importante y así lo he transmitido. Ganar para nosotros sería dar un paso adelante grande. Hay veces que hay que insistir en las cosas y buscaré otros caminos para que lo entiendan los jugadores”, finalizó.