Pablo Pin: "Trabajando en equipo es como se consiguen las cosas"

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, se mostró muy satisfecho por el triunfo logrado por el Covirán en la cancha del Coruña (73-80). "Creo que para nosotros era muy importante, a pesar de las bajas, seguir siendo fuertes en el rebote. Quizás ellos nos han castigado en el rebote ofensivo, pero en general lo hemos ganado. A partir de ahí, de ganar las capturas, establecimos el ritmo de encuentro que más nos ha interesado", manifestó el técnico.

El preparador granadino destacó que durante el encuentro "hemos movido muy bien el balón, encontrando tiros abiertos y en buenas posiciones que nos permitían anotar. En conjunto, creo que hemos hecho un partido muy serio contra un equipo como Coruña, que de aquí al final de la temporada regular va a ganar muchos partidos".

Varios frentes

En su análisis del encuentro, Pin señaló que "hemos contenido su buen momento en el tercer cuarto" y añadió que "al final, la labor de equipo atacando por varios focos nos ha permitido coger ventaja en el marcador, una renta que, a base de sufrir en defensa, mantuvimos hasta el final con las distancias suficientes como para ganar".

En cuanto a las bajas y al trabajo del bloque, el entrenador del Covirán indicó que "cuando comenzamos a tener lesionados lo hablé con los jugadores en Granada y les dije que se nos llena la boca, entre comillas, diciendo que somos un equipo, pero es cierto".

Al respecto, hizo hincapié en "el partidazo de Devin Wright, los minutos de Manu Rodríguez en el primer tiempo y los de Xabi Oroz defendiendo a Xavier tras el descanso son factores que hablan bien del nivel de juego y de este colectivo de jugadores". "Trabajando en equipo es como se consiguen las cosas", recalcó.

Sobre Josep Pérez

Sobre la no presencia de Josep Pérez en el parqué coruñés explicó que tiene dolor y las sensaciones no fueron buenas en las sesiones previas", y añadió que "hay que calibrar que está lesionado, que no son unas simples molestias, y ya el otró día se esforzó en casa, se vendó el tobillo y jugó unos minutos, pero tras quince horas en un autobús con el tobillo inmovilizado, no se encontraba tan bien".