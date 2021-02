El Raca Granada refuerza su plantilla con Slim

El Raca Granada tiene una nueva integrante en su plantilla. Se trata de la alero Isabella Slim, jugadora procedente del BCSP Rezé holandés. La nueva rojilla ha sido internacional con Holanda pasando por todas las categorías, desde la sub 16 hasta la sub 20. Con la selección ha participado en todos los campeonatos europeos y mundiales, siendo su actuación más destacada con la selección sub 20 en el europeo de 2015 celebrado en España, donde ayudó a su país a conseguir un histórico tercer puesto.

Slim, de 26 años, nació en Amsterdam pero se formó en la Universidad de Syracuse donde se ha licenciado en Economía. En su segundo año de universidad registró su mejor marca contra Vermont donde anotó 7 puntos, 10 rebotes y tres robos. En su último año en Syracuse, en la campaña 2016-2017, fue titular en todos los encuentros de la temporada y ocupó el tercer puesto en el equipo en rebotes. Slim es la segunda jugadora con más titularidades en la historia del programa universitario y la quinta con más partidos jugados (136).

Experiencia en Europa

Una vez graduada, regresó a Europa para formar parte del HTC Herne de Alemania durante la temporada 2017-2018. Al año siguiente se marchó a Francia, país en el que vistió la camiseta del SLB Saumur 49 hasta su llegada al BCSP Rezé, conjunto en el que ha permanecido hasta hace unos días antes de decidir su incorporación al cuadro granadino.

"Sé que los objetivos del club son acabar la temporada en los puestos altos de la tabla y tratar de jugar los play off"

En declaraciones a los medios del club, Isabella Slim declaró que “sé que los objetivos del club son acabar la temporada en los puestos altos de la tabla y tratar de jugar los play off. Quiero ayudar al equipo a conseguir esos objetivos y que podamos competir hasta el final de la temporada”.