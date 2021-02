El Raca Granada viaja a Melilla en busca de una nueva victoria ante La Salle

El Raca Granada busca un nuevo triunfo y para ellos se desplaza a tierras melillenses para enfrentarse a La Salle, que llega a la cita tras acumular tres derrotas consecutivas y con nuevos fichajes en el mercado de invierno. La última incorporación es Cristina Mato, procedente del Movistar Estudiantes, donde consiguió el ascenso la pasada temporada.

Las de Paulino Puerto son un equipo muy fuerte en la línea de ataque por lo que las granadinas tendrán que tener un especial cuidado. Y así lo resaltó Maribel Piñar: “Melilla es un equipo que mete una gran cantidad de puntos con una referencia clara como Alana Gonçalo, a la que tendremos que tener muy controlada. Nosotros queremos hacer un encuentro serio y muy duro en el que consigamos que no anoten tan fácilmente y sacar partido de los aspectos en los que sabemos que podemos obtener ventaja respecto a ellas”.

Sin Slim

La entrenadora de las rojillas tiene a su disposición al equipo completo, con la excepción de Isabella Slim, debido a que todavía no se ha realizado el tránsfer y su debut con el equipo tendrá que esperar. No obstante, la alero ya ha comenzado a trabajar con el equipo. La holandesa se está integrando a la perfección al grupo y así lo reconoce Piñar: “Isabella se ha integrado muy bien, está cogiendo conceptos del equipo y entrando en dinámica de grupo. En lo personal es una chica encantadora, simpática y abierta. No hay ningún tipo de problema de integración con ella. Desde el primer día ha sido muy fácil acceder a ella y está aprendiendo sistemas y dinámicas del equipo”.

El equipo arbitral para este encuentro está formado por José Manuel Araujo Beltrán y María Ávila Rodríguez.