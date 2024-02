Solo gana el Arenas de Armilla en la jornada granadina en Tercera

No ha sido la mejor de las jornadas para los granadinos que militan Tercera Federación. El balance es negativo para todos menos uno de los equipos, ya que sólo el Arenas pudo conseguir la victoria mientras que lo demás se cuenta en tres derrotas y un empate.

El CD Huétor Vega ha perdido frente al Real Jaén en su visita al Nuevo La Victoria. Pablo de Castro rompió la igualdad en el 58' y selló la victoria para los suyos por 1-0. Se quedan en segunda posición con 45 puntos, mientras que tras la victoria el sábado del Arenas, el Huétor Vega está empatado en el último puesto de playoff.

Por su parte, el CF Motril no ha pasado del empate sin goles en su visita a Torreperogil, un punto que no les sirve demasiado porque los deja en sexta posición, con 36 puntos, pero no les da para alcanzar a un Almería B que ha vuelto a ganar y al que tienen justo encima. La derrota del Huétor Vega los aleja tres puntos, están con 30.

En el sábado, el Arenas de Armilla venció 0-2 al Atlético Melilla con dos golpes en diez minutos, y es que Wilson Cuero en el 60' e Isra Peláez en el 68' le dan los tres puntos a un equipo que cada vez tiene más cerca el playoff. Además, la UD Maracena, que recibió un correctivo por parte del Torre del Mar, que ganó en casa 4-0 y deja a los jugadores de Jesús Sierra al borde del descenso. Finalmente, el CD Huétor Tájar tampoco logró puntuar, y es que recibió tres goles en casa del Málaga City. Jugaron toda la segunda parte con uno menos y aguantaron la portería a cero hasta el 51', para ya recibir dos goles más en los últimos diez minutos que los dejan en decimocuarta posición.

El crecimiento de los armilleros desde la llegada de Manuel Moreno 'Rizos' es indudable, y esperan continuar así para la próxima jornada, donde reciben al Mancha Real. Por su parte, el Motril recibirá al Real Jaén, el Huetor Vega al Málaga City, el Maracena al Almería B y el Huétor Tájar al Atlético Melilla. Importantes partidos en casa donde los equipos granadinos sólo deben pensar en volver a la victoria.