El actor de 'La Casa de Papel' Ahikar Azcona, alias Pamplona, correrá el Rally Ciudad de Granada

Ahikar Azcona, 'Pamplona' en La Casa de Papel, correrá el IX Rally Ciudad de Granada a los mandos de un Toyota Aygo, gracias a la apuesta que han hecho los responsables de la Copa Toyota Kobe y los organizadores de la prueba granadina. Esta será la primera experiencia de este tipo para Ahikar, que es mecánico, profesión que ejerció antes de abrir el abanico de sus múltiples actividades. En aquella primera etapa compaginó su trabajo en talleres con la participación en algunas pruebas de autocross, modalidad del automovilismo que se realiza en circuitos de tierra. En esta competición llegó a ganar dos pruebas en su tierra natal.

Para el navarro venir a Granada supone "cumplir el sueño de mi vida, correr un rally o una subida. Cuando me llamaron para proponérmelo se me abrió el cielo. Antes no podía quitar tiempo a mis actividades, debía sacrificar muchas cosas, pero pensaba que podría llegar el momento, como ahora ha ocurrido". Fue mecánico de pilotos de competición de trial como Jorge Casales y Pol Tarrés. "Soy muy competitivo e iré a dar todo lo que pueda en Granada", señala.

Influyente

Los responsables de Toyota y los organizadores del Rally Ciudad de Granada buscaban un personaje famoso para dar un poco más de realce a la prueba y pensaron en Ahikar, que tiene mucha influencia en las redes, donde acumula casi medio millón de suscriptores en Instagram. Recientemente ha trabajado en la película La Voz del Sol, dirigida por Carol Polakoff, que protagonizan Carmen Machi y Karra Elejalde. Después de estas experiencias, mantiene la calma y señala que intentará “seguir formándose como actor”.

El polifacético 'Pamplona', que se calificó a sí mismo como un hombre orquesta, también es un gran aficionado a la música, presentador de discos en un programa de radio en línea llamado Aikarnet Radio, y pinchadiscos. "Es otra de mis grandes aficiones. Pinchando discos llevo menos de un año, junto a Iñaki Viñaras, VitaV, con el que pusimos en marcha el proyecto Discodelia". Actualmente participa en el divertido programa Esta casa es una mina, de ETB 2, en el que el objetivo es que los dueños de una casa localicen 10.000 euros, que esconde el propio Ahikar. Ahora el popular 'Pamplona' de La Casa de Papel, el mecánico que tiene medio millón de seguidores en internet, el colaborador de televisión, el pinchadiscos presentador de música, vendrá a Granada a hacer realidad uno de sus grandes retos, competir en un rally de tierra.