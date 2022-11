El granadino Carlos Garach lidera la representación española en el Mundial de piscina corta de Melbourne

El granadino Carlos Garach liderará la representación española en el Mundial de piscina corta que se celebrará del 13 al 18 de diciembre en Melbourne (Australia). El nadador del Club Natación Churriana formará parte de un equipo integrado por nueve nadadores y que ha registrado la renuncia del mallorquín Joan Lluís Pons, por motivos académicos, respecto a la última convocatoria.

Los nueve nadadores convocados participarán en una concentración previa en Sunshine Coast, que tendrá lugar del 4 al 11 del próximo mes. Los nadadores convocados son, al margen de Garach que lo hará en 800 y 1500 libres, Paula Otero (CN Arteixo, 800 libre y 1500 libre), África Zamorano (CN Sant Andreu, 200 espalda), Carles Coll (CN Sabadell, 100 y 200 braza, 100 y 200 estilos), Sergio de Celis (CN Sabadell, 50 y 100 libre), Luis Domínguez (EM El Olivar, 200 y 400 libre), Hugo González (Real Canoe NC, 200 espalda y 200 estilos), Alberto Lozano (CN Terrassa, 50 mariposa) y Mario Mollá (CN Terrassa, 50 y 100 mariposa).

Sin concentración previa

No obstante, en la concentración previa no participará Garach ni tampoco su entrenador Xavi Casademont, ya que el nadador forma parte del Programa Team Elite 2022 del Consejo Superior de Deportes que se encuentra ya en Australia haciendo una concentración de tres semanas con un grupo de alto nivel en la QAS Queensland Academy of Sport High Performance Squad.