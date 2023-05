Carlos Marsá vuelve a la carga y se plantea una huelga de hambre para reclamar la propiedad de la Ciudad Deportiva Granada 92

Carlos Marsá vuelve a la carga. El presidente del Granada 74, a sus 75 años, le reclama al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, que medie para que el Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, le entregue gratuitamente la propiedad de la Ciudad Deportiva Granada 92 al ser una entidad sin ánimo de lucro. Para ello, Marsá ha planteado una serie de acciones y la primera será acampar durante 24 horas desde este lunes en la Plaza del Carmen hasta que Cuenca “deje de torearnos”.

En una rueda de prensa que se celebró en la abandonada instalación de la zona norte de la capital, en la que estuvo acompañado por gente de su confianza y directivos del club, Carlos Marsá señaló que “actualmente tenemos el usufructo y la posesión de la finca, pero tras el decreto de noviembre de 2022 del Gobierno, tenemos derecho a que se nos entregue la propiedad de la misma”.

Conversaciones

Para ello, el presidente del ‘74’ que no tiene actividad deportiva, ha entablado varias conversaciones con el actual alcalde al que le pidió que “exigiera al Sareb la entrega porque él puede hacerlo y nos prometió que hablaría con el juzgado para arreglar el asunto, porque la ciudad no puede tener esto como está”. Y es que no hay más que pasearse por la instalación que está totalmente abandonada desde hace muchos años.

El veterano dirigente deportivo declaró que “es intolerable”, de ahí que se haya fijado un calendario de protestas. La primera acción tendrá lugar desde este lunes y hasta el miércoles 14 y consistirá en acampar en la Plaza del Carmen como ya hiciera hace unos años. Si no es atendido, el siguiente paso será llevar a cabo una huelga de hambre como ya hizo en julio de 2007 desde el jueves 25 al miércoles 31 del presente mes, con las elecciones municipales de por medio.

Objetivo

El objetivo es que su club renazca con equipos hasta la categoría juvenil. Pero para ello, además de contar con la propiedad, deberá tener recursos para lavarle la cara a una instalación muy dejada, con okupas en su interior y con una ‘selva’ creciendo en el principal campo de la Ciudad Deportiva. “Tenemos intención de mejorar lo que tenemos”, dijo. De hecho, afirmó que “el alcalde dijo que lo iba a arreglar y tenemos que apoyarle frente al Sareb”. Incluso, dio como solución que dicha entidad se lo “ceda al Consistorio y que éste, a su vez y por un convenio, nos lo ceda a nosotros porque somos una entidad sin ánimo de lucro”. El siempre reivindicativo Marsá tiene claro que “hay un momento en el que hay que decir que basta ya y el que no arriesga no gana, estoy hay que arreglarlo ya y yo voy a jugarme la cara a mi edad. Cuenca se comprometió a solicitarlo directamente y queremos recordarle su promesa”.

Financiación

Cuestionado por la financiación que posee para llevar a cabo el nuevo proyecto, no quiso desvelar cifras aunque sí se desveló que hay dos fondos de inversión, uno canadiense y otro francés, que estarían dispuestos a colaborar. Y una de las fórmula que baraja es una hipoteca sobre el terreno. “Hay bancos dispuestos porque esto tiene una valoración importante” apuntó, para concluir diciendo que “soy una persona idealista pero tonto del todo no soy. Hay mucha gente que nos apoya y que quiere que el club resucite porque es de justicia”.

Asociación de Vecinos

Por su parte, la Asociación de Vecinos San Francisco Javier Alhambra de Granada presidida por Eduardo Ortega exige en un comunicado “la limpieza y el adecentamiento de la pocilga en la que se encuentra este proyecto”. Además, requiere al Ayuntamiento para que “tome cartas en el asunto y dé respuestas a la Asociación para que se sepa en qué situación legal se encuentran estos terrenos y se obligue a los propietarios a cerrar debidamente las instalaciones, impidiendo la ocupación de personas que están haciendo un uso inadecuado de las mismas”.