El Club de Luchas de Maracena logra once medallas en el Nacional de categorías inferiores

El pasado fin de semana se celebró en Santiago de Compostela el Campeonato de España de Lucha Olímpica en categoría sub 15, sub 17 y sub 23, donde los representantes del Club de Luchas de Maracena dieron la talla cosechando un total de once medallas, lo que mantiene a la localidad metropolitana en la élite de la lucha española.

En sub 15, Manuel Mateos logró la medalla de bronce en grecorromana en la categoría de -57 kilogramos. En sub 17 se alcanzaron hasta seis preseas. Arturo Villén en grecorromana (-80 kg) logró el oro mientras que consiguieron plata Damián Fernández en grecorromana (-80 kg) y Wilber Asencio en libre olímpica (-92 kg). Además, se colgaron el bronce Nuria Ruiz en lucha femenina (-72 kg), Álvaro Milena en grecorromana (-92 kg) y Brayan Orellana en libre olímpica (-80 kg).

Sub 23

Por lo que se refiere a la categoría sub 23, se sumaron cuatro medallas más. Marta Gomez en lucha femenina (-55 kg) se colgó la plata mientras que Joaquín Pérez en grecorromana (-67 kg.), Jonathan Orellana e Ignacio Vidal en libre olímpica (-86 kg.) y (-79 kg), respectivamente, se alzaron con el bronce.

Por tanto, se puede calificar con una gran actuación de la expedición maracenera en una competición que reunió a más de 1.000 participantes en total.