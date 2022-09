Luke Maye lidera al Covirán Granada en el triunfo ante el Melilla Baloncesto

El Covirán Granada se impuso en el Palacio de Deportes al Melilla (83-74) en el tercer encuentro de su pretemporada en el que los norteafricanos plantaron cara a un equipo con una rotación muy corta. Los rojinegros remontaron en la segunda mitad pero se les notó aún muy lejos de su mejor nivel como es normal en la fase de preparación.

Sin Lluís Costa, Dejan Todorovic, David Iriarte y Cristiano Felicio, el técnico Pablo Pin contó con tan sólo ocho efectivos de la primera plantilla más dos canteranos y la ayuda del veterano Álex Urtasun, que está ayudando en los entrenamientos. Aunque los resultados en esta fase de preparación no son importantes para el cuerpo técnico, lo cierto es que a los rojinegros les costó en el primer tiempo estar por delante en el electrónico.

Parcial 1-11

Y eso que comenzaron mandando con acierto en el tiro exterior gracias a Bropleh y Renfroe, pero poco a poco el cuadro melillense fue sintiéndose más cómodo partiendo de la defensa. Dos canastas consecutivas de Pere Tomàs, con triple incluido marca de la casa, pareció ser el punto de inflexión para marcharse en el marcador, bien ayudado por Maye. Pero nada más lejos de la realidad. De un 16-8 se pasó a un contundente parcial de 1-11 que llevó al conjunto norteafricano a mandar al término de los primeros diez minutos 17-19.

La máxima renta rival fue de ocho puntos en la primera mitad

La tónica en el segundo parcial no cambió. Urtasun empató el choque pero el Covirán estaba atascado en ataque. Los cambios de Pin no surtieron efecto. Entre ellos, jugar con Christian Díaz y Alex Renfroe en la cancha. El base norteamericano quiso dar ritmo y velocidad al juego pero sus compañeros no estaban al mismo nivel. Un triple de Guillem Ferrando llevó la renta visitante a seis puntos (19-25), ventaja que llegó a alcanzar los ocho puntos y que obligó al técnico granadino a pedir tiempo muerto a 4:07 del descanso.

La entrada de Bropleh y Tomàs mejoró las prestaciones en ataque en un Palacio de Deportes vacío pero con una alta temperatura en su interior. El acierto de ambos permitió recortar diferencias y llegar al receso dos puntos abajo (38-40) pero con la sensación de que había que mejorar mucho en ataque.

Con un punto más de intensidad en pista trasera, los rojinegros mejoraron algo sus prestaciones tras el paso por vestuarios, pero Melilla no estaba por la labor de bajar los brazos. Niang, con un mate, volvió a poner por delante a los de Pin pero a ambos equipos les costó anotar. En más de seis minutos tan sólo encestaron siete y cinco puntos respectivamente. Hasta que Luke Maye asumió la responsabilidad en ataque mostrando su calidad. Pin hizo muchas probaturas como jugar con Vilà de ‘cinco’ y Tomàs de ‘cuatro’ con Renfroe, Urtasun y Bropleh en el perímetro.

Igualdad

Dos mates seguidos de Diego de Blas provocaron que de nuevo Pin parara el partido con su equipo un punto abajo en una recta final de un cuarto en el que la igualdad siguió siendo la nota predominante. Finalmente, se terminó el tercer cuarto con tres arriba tras los ajustes realizados en el tiempo muerto por el preparador granadino (59-56).

En los últimos diez minutos, la paciencia que tuvo el Covirán le dio el triunfo. Los de Óscar Lata acusaron el desgaste ante un equipo de superior categoría y, pese a las bajas y una rotación corta, los locales pasaron a dominar. No obstante, los melillenses no tiraron la toalla lo que impidió que el final fuera más plácido. Maye, el máximo anotador del partido, se bastó junto al dominio en la zona de Niang para darle la victoria a su equipo.