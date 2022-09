Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada: "Al debut en ACB no llegaremos al 100%"

El técnico del Covirán Granada, Pablo Pin, señaló al término del choque que su equipo venció al Melilla Baloncesto que fue un partido “del que vamos a aprender mucho”. El preparador rojinegro se mostró “contento” pese a que reconoció que a nivel físico su equipo “sufrió un poco por la acumulación de entrenamientos pero estaba previsto que fuera así”.

Para Pin “ese apagón que estuvimos sin anotar entre el final del primer cuarto y el segundo” no se puede permitir porque “no estábamos jugando realmente a nada pero lo analizaremos bien en vídeo porque tenemos que ser un equipo serio y sólido en ataque que sepa a lo que juega”. A nivel defensivo, “hubo momentos en los que no hemos trabajado bien el rebote defensivo” pero en la segunda mitad “le he pedido a mis jugadores subir las líneas y nos hemos metido en el partido”. Lo mejor fue “volver a jugar en el Palacio”.

Solidez

Sobre el nivel al que llegará su equipo al inicio de la temporada declaró que “no tener a Lluís Costa y Todorovic, además de Cristiano Felicio, es normal que se note. No vamos a llegar al 100% porque no vamos a tener el equipo completo para entrenar hasta días antes del debut”. No obstante, destacó que “contar con un bloque que lleva jugando junto varias semanas nos dará cierta solidez aunque no vamos a llegar perfectos pero sí con un buen nivel competitivo”.

Sobre Luke Maye, manifestó que “para nosotros será un referente aunque a veces haga tiros un poco locos”. Al hilo, tiene claro que “aún puede hacer más cosas aunque ahora mismo es más un finalizador. Al final cierta dependencia de él vamos a tener pero necesitamos ser un equipo y que todos aporten”.