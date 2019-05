“Tenemos que tener cara de ganadores, creer de verdad que el próximo partido lo vamos a sacar. Si lo hacemos, creemos y estamos todos juntos podemos sacar el siguiente”. Con esas palabras, Pablo Pin arengó a sus jugadores al término del segundo partido disputado en el Polideportivo de Son Moix donde el Covirán Granada recuperó el factor cancha en la eliminatoria de play off que definirá quien acude a la Final Four.

Los rojinegros llevan demostrando durante toda la temporada que pueden ganar en cualquier cancha y frente a cualquier rival si ofrecen la intensidad que han demostrado durante todo el curso y que en la prórroga en Palma se pudo comprobar una vez más.

Hora del Palacio

La eliminatoria está igualada pero ahora le toca a Granada responder y llenar el Palacio de Deportes para meter presión y ayudar con su apoyo a sumar dos victorias más que supondría un éxito más de un club en constante crecimiento. Pero las experiencias en play off en partidos decisivos no traen buen recuerdo. No hay que remontarse muy lejos para recordar el quinto partido ante Zornotza en el play off en busca de la LEB Oro en la temporada 2016-2017, con un David Iriarte estelar en las filas del conjunto vasco. El compromiso de este equipo es tal que, sin presión, no es descartable conseguir un objetivo que a principio de temporada era poco más que una quimera.

Dos citas

El viernes y el domingo el Covirán quiere, junto a su afición, evitar volver a viajar a Mallorca el próximo miércoles 22 pero para ello tendrá ganar dos partidos seguidos ante un equipo que le conoce a la perfección. La serie está muy igualada y pequeños detalles pueden hacer decantar la balanza de uno u otro lado. Cuatro veces se han enfrentado ambos equipos este curso con un balance de dos victorias para cada uno y las dos cosechadas por los granadinos fue en tierras baleares, donde no hay intención de regresar. En cualquier caso, si se quedara a las puertas de la final a cuarto, la temporada puede calificarse como brillante para un recién ascendido sin experiencia como entidad en Oro y con una plantilla sin extranjeros, algo poco habitual en la segunda categoría del baloncesto nacional.

Metidos

En estas eliminatorias la clave es no tener altibajos a lo largo de los 40 minutos. Una concentración que se debe mantener durante la mayor parte del tiempo pues parciales como los que encajó en el segundo y tercer cuarto del primer encuentro, o en el último parcial del pasado domingo pueden tirar al traste el trabajo de toda una temporada. Los inicios en ambas citas han sido muy buenos y más a domicilio, anotando 24 puntos los primeros diez minutos, una cifra que el choque del domingo superaron en un excelente tercer cuarto con 28. Pero no es lo normal, por lo que el equilibrio en la anotación debe ser el elemento clave. Al margen del rebote, la principal rémora de los granadinos en el choque inicial y que fue corregido en el segundo round para alegría de Pin, pues se trata de una faceta que le quita el sueño como ha reconocido más de una vez.

Los porcentajes

Y por supuesto, el acierto en el tiro será fundamental como quedó claro el domingo. Se puede decir que el 12 de 18 en triples (67%) fue la clave sin embargo fueron los tiros libres los que condenaron al Iberojet, sobre todo en la prórroga terminando con un 59% por el 71% de los rojinegros. Una diferencia que en un duelo igualado determina el triunfo para uno u otro equipo. En cualquier caso, la defensa volverá a ser clave sobre todo de la línea exterior teniendo en cuenta que los de Félix Alonso abusan del lanzamiento de tres.

Puede ver el discurso que le dio Pin a sus jugadores al término del partido en Palma en el siguiente: