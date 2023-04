El Covirán Granada paga su mal primer cuarto y pierde ante el Barça (55-70)

El Covirán Granada cosechó una nueva derrota en el Palacio de Deportes. Lo hizo ante el todopoderoso Barça (55-70), líder de la Liga Endesa, que tuvo que trabajarse el triunfo pero que gracias a un primer cuarto en el que aprovechó el poco acierto de su rival, contó con una renta que supo administrar el resto de choque. Si este jueves vence el Real Betis al Carplus Fuenlabrada, se apretará mucho la zona baja a falta de seis encuentros para el final de la fase regular.

Cualquiera que viera el partido en su primera mitad se sorprendió por lo diferentes que fueron los dos primeros cuartos. En especial el primero, en el que los de Pablo Pin se adelantaron a los nueve segundos de partido y, a partir de ahí, tuvieron un apagón anotador que, como no podía ser menos, el Barça no desaprovechó. Los rojinegros anotaron un triple por medio de Alex Renfroe y, desde entonces, se tiraron casi ocho minutos sin encestar para desesperación de su afición, que no podía creer lo que estaba viendo.

Parcial de 0-18

Y es que el cuadro de Jasikevicius, pese a contar con bajas considerables como Abrines, Higgins o Vesely, cuenta con un potencial espectacular que le hace estar peleando con los mejores equipos de Europa. Tantas facilidades era evidente que los azulgrana no las iban a dejar pasar y, con parcial de 0-18, comenzaron a dejar encarrilado el encuentro. Pablo Pin paró el encuentro a 5:20 del final del primer acto, lo intentó de todas las formas posibles, con defensa en zona, cambios...pero era casi imposible anotar debido a su nula fluidez en ataque.

Un parcial de 0-18 nada más empezar el encuentro marcó el resto del encuentro

Un 1 de 14 en tiros de campo (con 0 de 9 en tiros de dos) era la prueba más evidente del nulo acierto de los locales. Tuvo que ser Lluís Costa el que, a 2:35 del primer receso, rompiera la mala racha. Canasta que se celebró en el Palacio de Deportes como si fuera una en el último segundo y diera la victoria. Cerró el bagaje anotador el Covirán en el primer cuarto con un mate de Mike Moore que vino acompañado de cuatro puntos catalanes por medio de Tobey y Laprovittola, para cerrar un primer periodo con un peligroso 7-22. Fue la máxima diferencia de todo el choque, quince puntos, que fueron insalvables.

Pero la ‘Pinina’ en el descanso de dos minutos surtió efecto. Sobre todo porque los rojinegros mejoraron mucho atrás. Apretaron en defensa gracias al quinteto que puso el técnico en pista, el más agresivo que tiene, con Caicedo, Pere Tomás, Moore y Niang. Y la jugada le salió bien pues lograron un parcial de 7-0 que provocó que Saras parara el choque con 14-22. En dos minutos y doce segundos, el cuadro granadino anotó los mismos puntos que en el primer cuarto.

El parcial llegó a ser de 10-0 hasta que lo rompió el potente pívot James Nnaji con un espectacular mate. Esta vez fue el Barça el que se tiró 4:30 sin anotar. Pero los culés tardaron poco en volver a dominar el ritmo de partido y con un 0-6 lograron superar la barrera de los diez puntos de ventaja. En los últimos minutos, los fallos se sucedieron en ambas canastas llegándose al descanso nueve abajo (23-32).

Segunda parte

Aparentemente había partido. No era una renta descabellada para remontar. Pero para ello había que hacer muchas cosas bien y, como mínimo, mantener el nivel defensivo que permitió dejar en tan sólo 10 puntos al líder de la ACB en el segundo periodo. La calve estaba, además, en mejorar los porcentajes en el tiro y reducir el dominio en el rebote de los de Jasikevicius. Y ambos equipos salieron con un mayor acierto ante el aro rival.

El dominio en el rebote de los catalanes fue muy superior

Hubo más espacios y el talento pudo surgir con más libertad y ahí, el Barça cuenta con calidad a raudales. Si no era Tomas Satoransky era Laprovittola y ello llevó a Pin a parar el partido a 3:43 con 30-43 en el electrónico tras varias malas decisiones de sus jugadores en ataque. Una polémica falta en ataque de Christian Díaz, que terminó en canasta, enfadó al Palacio y a Pin. Con 9 abajo el técnico lituano del cuadro azulgrana volvió a pedir tiempo. No quería ni un atisbo de reacción de su rival y más con la grada encendida, que fue a más tras un 2+1 de Jokubaitis muy dudosa aunque el base falló el tiro libre. Fue el final de un cuarto con decisiones de los colegiados cuestionables que concluyó con ventaja culé de 10 puntos (38-48).

Último cuarto

Restaban diez minutos y Caicedo, con un triple, hizo albergar esperanzas a los aficionados granadinos de lograr la remontada. Pero el Barça no perdió los nervios, todo lo contrario. Un parcial de 2-7 devolvió la decena de ventaja, lo que hizo que Pin parara el encuentro a ocho minutos del final. Una vez más, el bajo porcentaje en triples evitó cualquier atisbo de voltear el marcador.

Un 0-5, con triple de Kalinic incluido, terminó por romper el encuentro a 4:26 del final del choque, que permitió al Barça alcanzar su máxima diferencia, de nuevo quince puntos (47-62). Los rojinegros lo intentaron por todos los medios, pero en el baloncesto de hoy en día, si no metes triples en casi imposible ganar un partido y gozar con 22,7% de acierto es reducir mucho las opciones de victoria. La renta casi siempre rondó los diez puntos pero el duelo lo tuvo siempre controlado un Barcelona, que sumó un nuevo triunfo a costa del Covirán, que seguirá peleando por evitar el descenso y que espera que este jueves, el ‘Fuenla’ dé la sorpresa en tierras sevillanas para respirar algo más tranquilo.