Así terminó el momento de tensión que se vivió en el partido entre el Covirán Granada y el Gran Canaria

Todos los que acudieron al partido del Covirán Granada ante el Gran Canaria vivieron un momento que no es habitual en el mundo del baloncesto. Fue en el último cuarto, en concreto en el minuto 39, cuando la tripleta de colegiados formada por Antonio Conde, Arnau Padrós y Esperanza Mendoza dieron por válido un tapón de Mamadou Niang a un jugador canario.

Desde el banquillo visitante se protestó mucho dicha acción y se solicitó el challenge para tratar de corregir la decisión arbitral, en una fase del partido en la que los amarillos estaban intentando acercarse en el marcador ante el cuadro de Pablo Pin. Sin embargo, no se varió la acción y el banquillo, y en concreto su entrenador, Jaka Lakovic entró en cólera.

Descalificado

El técnico esloveno protestó airadamente y recibió una técnica. Pero lejos de calmarse, su enfado fue a más. Tanto, que a los árbitros no les quedó otra que señalarle una segunda técnica lo que supuso que fuera descalificado, tal y como refleja el reglamento. Y ahí se vivió una situación esperpéntica.

El preparador del cuadro insular se fue a protestarle a los tres colegiados, uno a uno, y cuando iba a dirigirse a por Esperanza Mendoza fue frenado por su cuerpo técnico para evitar males mayores. Y todo, con el Palacio de Deportes coreando el “fuera! fuera! fuera!”. Incluso Álvaro Villén, delegado de campo y responsable de atender a los árbitros en la entidad rojinegra, llegó a pisar el parqué al igual que los guardias de seguridad presentes en la instalación del Zaidín. Pero Lakovic se terminó yendo por el túnel de vestuarios aunque, eso sí, con una sonora pitada.

Arrepentido

En la rueda de prensa no quiso valorar en exceso su actitud. Pero tres días después, y tras reflexionar, ha reconocido su error. En la comparecencia ante los medios de comunicación previa al duelo que su equipo disputará este miércoles de Eurocup ante el Turk Telekom, ha declarado que “ni yo me explico lo que me pasó en Granada. Mi reacción pudo estar provocada por la frustración por la lesión de Damien Inglis, el juego del equipo y el criterio arbitral, pero estoy arrepentido. No es un ejemplo que quiero dar a mi club, a mis jugadores ni a mis hijos”.

De hecho, ha afirmado que “hay que cambiar nuestra imagen después del partido del sábado”, en relación al choque ante el Covirán Granada en el que el ‘Granca’ cayó claramente en el Palacio de Deportes por 80-66.