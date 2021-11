El Covirán se crece ante las adversidades

El Covirán Granada se crece ante las adversidades. Con una rotación de tan sólo ocho jugadores, con tres elementos de su plantilla sin poder participar y con problemas de faltas en sus hombres interiores, dio buen cuenta de un Huesca que ofreció muy poca resistencia ante el vendaval rojinegro. Los de Pin tiraron de juego de equipo para lograr la cuarta victoria de la temporada y situarse en la segunda plaza de la clasificación antes de medirse este viernes al líder en solitario de la LEB Oro, el Palencia que lleva una trayectoria intachable.

Pablo Pin tiene varias coletillas en sus ruedas de prensa y una de ella es que sus pupilos se pasen el balón para encontrar situaciones de tiro más cómodas en posiciones liberadas. Ante Huesca sus jugadores dieron 25 asistencias, el récord de largo en lo que llevamos de temporada de los rojinegros. Hubo jugadas en las que se dieron hasta tres extra pass para encontrar al compañero mejor situado. Una forma de jugar que convenció, y mucho, a sus aficionados que vieron acciones de superior categoría ante el cuadro oscense. Y es que el Covirán cuenta con jugadores de mucha calidad en sus filas como Bropleh o Pere Tomàs y cuando están inspirados es muy complicado frenarles.

Ellisor

El técnico nazarí señaló al término del choque del pasado sábado que lejos de los puntos anotados, de James Ellisor se queda con todo lo que ayuda en otras facetas. Y lo cierto es que sus números avalan al preparador. Tuvo un extraordinario 80% en tiros de dos (8/10), capturó cuatro rebotes, dio tres asistencias, robó dos balones, puso un gran tapón en un lanzamiento triple del rival y recibió dos faltas. No terminó siendo el más valorado pues ese honor le correspondió a Pere Tomàs, pero sí fue el que tuvo un más-menos más favorable. En concreto, un +32. Se trata de una estadística que refleja la diferencia entre los puntos aportados por el equipo estando él en pista y los encajados cuando no está. Tiene una faceta claramente a mejorar y son los lanzamientos desde más allá de 6,75 (4 de 12 lleva) pero no es un especialista en esta faceta. Poco a poco va adaptándose al juego de su nuevo equipo y si sigue con esa seriedad en ambas pistas, se convertirá en un jugador esencial para el cuerpo técnico nazarí.

Es evidente que el claro favorito para ocupar una de las dos plazas de ascenso a la ACB es el Estudiantes. Pablo Pin ya avanzó que no creía que la trayectoria del conjunto madrileño fuera a ser similar a la del Real Betis de la temporada 2018-2019. Y hasta el momento no se está equivocando. El pasado fin de semana cayó a domicilio ante el Juaristi ISB de Azpeitia (88-72) que no había ganado en las cuatro primeras jornadas. Sus resultados no están siendo tan demoledores como se esperaba, pues ante Alicante tuvo que acudir a la prórroga para vencer y frente a Palma venció por sólo tres puntos. Una buena noticia para la competición pues la igualdad va a ser máxima y donde a la mínima que se le falte el respeto al rival, éste te puede hacer ‘un traje’.

Los números

Segundo en la tabla clasificatoria, tercer máximo anotador, segundo que menos puntos encaja, con los mejores porcentajes de la categoría en lanzamientos de dos y tiros libres (60,5% y 80,3%) y con la media de valoración más alta de todos los equipos (93,8). Con esos guarismos la afición rojinegra, que no está acudiendo como se esperaba al Palacio de Deportes, está disfrutando de un equipo que cuenta con muchos registros en su juego. Sin Niang, que ya estará ante Palencia, con David Iriarte jugando tan sólo cinco minutos por problemas con las faltas y Gatell teniendo que controlarse para no dejar la pintura vacía, además de con Pardina y Christian Díaz sin vestir por lesión, el Covirán suma cuatro victorias en cinco jornadas. La duda es: ¿Qué será de este equipo cuando estén todos disponibles?