Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada: "No he sabido transmitir el nivel de concentración que necesitamos para competir en esta liga"

El técnico del Covirán Granada, Pablo Pin, se mostró muy crítico en sala de prensa con la actuación de su equipo, que cayó en el derbi frente al Real Betis por 66-76.

El preparador rojinegro fue franco y cree que el Betis ha sido "justo vencedor", pues han hecho un partido "más completo que nosotros, con más concentración. Nuestra entrada en el partido ha sido muy mala, no solo por los siete puntos anotados, sino porque no estábamos jugando a nuestro ritmo habitual. Quizás no he sabido transmitir el nivel de concentración que necesitamos para competir en esta liga. han estado un punto por encima de nosotros en intensidad y energía. Hemos tomado malas decisiones en ataque. Tenemos que pensar en el siguiente, ser capaces de reconocer qué equipo somos y qué es lo que tenemos que hacer para competir en esta liga", aceptó de manera autocrítica.

Sobre el average, Pin lamentó que es demasiado grande, porque al final "se han bajado los brazos. "Tengo que ser yo el que haga que los jugadores piensen en este tipo de cosas. Diez puntos de average son demasiados para como se ha desarrollado el partido. Hemos puesto los bloqueos muy lentos y cuando los poníamos ellos ya estaban colocados en la defensa", analizó.

Pablo Pin quiso restarle importancia al susto protagonizado por Luke Maye en la recta final del encuentro. "Ha sido cuando ha perdido el equilibrio. Llevaba toda la semana sin entrenar y ha llegado algo cansado", señaló.

Milagrosamente, el partido se fue a la prórroga. Conforme avanzaban los ataques, el Betis parecía mucho más convencido. "Hemos tenido varias situaciones donde nos han quitado rebotes de las manos. No hemos estado acertados en esas situaciones y ahí es cuando ellos han cogido confianza".

La baja puntuación del partido puede dar una pista al espectador neutral sobre el transcurso del derbi. "El ritmo ha sido muy bajo. Teníamos que pasar el balón, poner un bloqueo y no íbamos lo rápido que deberíamos de haber ido. Eso es lo que ha hecho que tengamos unas apariciones muy lentas. Tenemos que recordar el ritmo que necesitamos para jugar a baloncesto", sentenció.