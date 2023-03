El Covirán Granada busca la tranquilidad en la tabla de la Liga Endesa ante el UCAM Murcia

Con la duda de poder disponer o no de Lluís Costa, el Covirán Granada recibe hoy en el Palacio de Deportes al UCAM Murcia que cuenta con dos victorias más que los rojinegros. Los de Pablo Pin, con dos triunfos de margen sobre los puestos de descenso, quieres cerrar el exigente mes de marzo con balance de 2-2 que le permitiría respirar algo más de cara a los últimos 60 días de competición.

El cuerpo técnico está pendiente de si podrá, o no, contar con Costa. El base de Sant Just Desvern fue sancionado con dos partidos tras su incidente con Dani Díez en el duelo ante Baskonia. Frente Valencia cumplió su primer encuentro y la entidad presidida por Óscar Fernández-Arenas presentó recurso, en un primer momento para la suspensión cautelar y, posteriormente, para reducir la sanción. Ha llegado incluso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), que podría tomar una decisión incluso este mismo sábado. No obstante, Pin reconoció que ha preparado el envite sin contar con el catalán, pero de poder contar con él sería una gran noticia.

En Europa

En cualquier caso, el Covirán tiene recursos suficiente en el puesto de 1 con Alex Renfroe y Christian Díazm aunque la ascendencia que tiene Lluís Costa en el juego y en la pista es evidente. Sea como fuere, a la instalación del Zaidín llega un equipo cuya temporada está siendo intensa pues compatibiliza la Liga Endesa con la competición europea, concretamente en la Champions donde se medirá en cuartos de final a Unicaja Málaga.

En el duelo de la primera vuelta, los rojinegros se impusieron por 82-89, una renta que no estaría mal salvaguardar por lo que pudiera pasar de aquí a final de temporada. El cuadro entrenado por Sito Alonso ha cambiado poco con respecto a la primera vuelta. Se marcharon Jordan Davi y Niels Giffey y llegó en noviembre Rati Andronikashvili, un ‘1-2’ georgiano.

El perímetro

Sin embargo, el potencial del UCAM está en su perímetro. La tripleta formada por James Anderson, dos veces campeón de la Euroliga con el Anadolu Efes, Travis Trice y Thad McFadden aseguran puntos y espectáculo. El primero promedia 9,2 puntos; McFadden es uno de los mejores anotadores de la Liga Endesa debido a su capacidad de lanzamiento en cualquier situación. Tiene una media de 12,8 puntos por encuentro y a ambos hay que sumar Trice, que hace las veces de base pero que se va hasta los 13 puntos por cita.

A diferencia de lo que ocurrió ante Gran Canaria, dejar tirar a estos tres jugadores sería un suicidio pues son capaces de anotar en posiciones inverosímiles, en especial McFadden. Y por si fuera poco, como cuatro Sito Alonso cuenta con Nemanja Radovic, peligroso tanto si juega abierto o cerca de la zona. En la pintura, todo hace indicar que no jugará el ucraniano Artem Pustovyi, con un problema lumbar que sufrió en Bilbao, mientras que Sadiel Rojas es duda.