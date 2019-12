La irregularidad está siendo la tónica del Covirán Granada en la presente temporada. Y sin encadenar varias victorias consecutivas es imposible subir posiciones en la tabla clasificatoria. Los de Pablo Pin se están mostrando mucho más cómodos en el Palacio de Deportes, donde suman tres triunfos consecutivos, pero cuando viajan la historia es muy distinta. Precisamente ser regular es lo que le ha llevado al Carramimbre CBC Valladolid, rival de esta tarde, liderar el campeonato con once victorias y tres derrotas igualado con el Delteco Guipuzcoa.

Los vallisoletanos llegan a la instalación del Zaidín invictos en casa pero lejos del Pabellón Pisuerga no son tan fieros. Su última salida la saldaron con una derrota, en Coruña, pero también cayeron en Almansa y Mallorca. Quizá por ello, el técnico rojinegro declaró en la previa del duelo que “no creemos que sea un equipo tan superior al resto pero ellos están en dinámica positiva. Han ganado finales igualados en los últimos partidos y la victoria, quieras que no, da tranquilidad, motivación y alegría”.

Sin embargo, la diferencia en la tabla tiene una explicación y no es otra que las desconexiones que tanto dolor de cabeza les está causando al cuerpo técnico granadino. Aspecto que los pucelanos no sufren de manera tan constante. Porque si se analizan los números de ambos equipos, existen muchas similitudes en cuantos a porcentajes en triples y lanzamientos desde la línea de tiros libres, media de rebotes tanto defensivos como ofensivos, balones recuperados o puntos encajados. La diferencia radica en el acierto en los tiros de dos y, sobre todo, en la concentración que mantiene el conjunto de Hugo López durante los cuarenta minutos, que le ha hecho ganar encuentros muy ajustados.

Pablo Pin dispondrá de toda la plantilla una vez recuperado Alo Marín

De hecho, Pin considera como una de las claves el “factor mental, porque ellos se vienen arriba muy fácilmente y se rehacen cuando tienen problemas durante un partido. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a ser sólidos para ganar porque ellos no se suelen desconectar”. Al menos la buena noticia para el cuadro nazarí es que recupera a Alo Marín, una vez superado su problema en uno de sus hombros.

Si por algo destaca el CBC Valladolid es por ser un bloque. Pero para ser líder hay que tener algo más y el cuadro castellano-leonés lo tiene. Se trata del máximo anotador de la LEB Oro, Frank Bartley, un alero estadounidense que promedia 17’4 puntos por partido. Pero Bartley está bien acompañado pues Sergio De la Fuente, Mike Torres y Niksha Federico superan los diez puntos por encuentro, por lo que tiene varios focos ofensivos para alegría de su técnico.

Duelo solidario

El duelo, además, tendrá un aspecto solidario pues todos los aficionados que presenten un peluche en las puertas de acceso al Palacio de Deportes podrán presenciar el encuentro ante el líder de forma gratuita. El objetivo es recaudar juguetes para los más pequeños en estas fechas tan señaladas. Una fiesta que el Covirán espera que sea completa con el séptimo triunfo de la temporada que, además, serviría para coger confianza, que falta le hace.

Puede ver las declaraciones de Pablo Pin en la previa del duelo en el siguiente vídeo: