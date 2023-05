Porfirio Fisac, entrenador de Zaragoza: "O igualamos en todo al Covirán Granada, o no sacaremos el partido"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha señalado que si su equipo no iguala la ambición por ganar que tendrá el Covirán Granada en el partido que enfrentará a ambos este martes en terreno andaluz, el conjunto maño tendrá pocas opciones de victoria."Entramos en un partido absolutamente distinto, un partido de necesidad. Sabemos lo que nos vamos a encontrar. Granada es un público extraordinario que está empujando, que lleva todo el año empujando y la gente está deseando que su equipo permanezca en la categoría. Es un rival con hambre, necesidad y empuje y o igualamos esa ambición por querer ganar de ellos o tendremos pocas opciones de sacar el partido", ha destacado en rueda de prensa.El técnico del conjunto aragonés ha analizado que el Covirán Granada ha tenido problemas de lesiones muy importantes en puestos interiores con Maye y Felicio pero que la llegada de Thomasson le ha dado otra vez energía.Fisac ha explicado que el equipo nazarí tiene jugadores "a buen nivel", entre ellos Lluís Costa, algo que ha señalado que le agrada mucho. "Va a ser un partido de ambición, de energía. La energía que nos vamos a encontrar enfrente va a ser decisiva para ver quién va a ganar ese partido", ha resaltado.El preparador de Fuenterrebollo ha explicado que a pesar de que el objetivo de la permanencia en la ACB está conseguido no va a regalar minutos "a nadie". "Sólo tenemos un objetivo, que es ir a ganar y sabemos la dificultad que hay", ha apostillado.La duda para este encuentro será la del base estadounidense Chris Wright, que sufrió un tirón muscular en el partido frente al Joventut. El jugador viaja con el equipo pero es duda para el encuentro en terreno granadino.Sobre el director de juego ha resaltado que es un jugador "básico" para el equipo porque le da un contrapunto diferente al del otro base, Stefan Jovic. "Es una pareja de bases con la que me siento muy a gusto y muy cómodo, con errores, virtudes, fallos y defectos", ha apuntado.El preparador del conjunto 'rojillo' ha elogiado el trabajo de Wright desde que llegó al equipo resaltando el esfuerzo que ha realizado para alcanzar el nivel físico en el que está. "Ahora mismo está top. Es capaz de hacer un entrenamiento al más alto nivel y siempre con un gran ritmo", ha subrayado.