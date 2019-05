Concluida la temporada para el Covirán Granada, es tiempo de descansar pero también de comenzar a planificar la próxima campaña. Pablo Pin, entrenador y máximo responsable de la parcela deportiva de la entidad rojinegra, no tendrá excesivo trabajo. La política continuista del club que preside Óscar Fernández-Arenas hace que sean ya ocho los jugadores con contrato y uno más a falta de confirmación oficial.

Bloque

Durante el curso se han ido anunciando distintas renovaciones que hacen que parte de la tarea para la configuración de la plantilla de cara a la 2019-2020 esté hecha. Seguirán un año más Carlos de Cobos, Manu Rodríguez, Guille Rubio y Sergio Olmos. Además, Alejandro Bortolussi, Josep Pérez y Joan Pardina prolongaron su vinculación por dos campañas más por lo que la base se mantendrá e Iriarte también seguirá aunque en este caso con una cláusula por la que podría quedar desvinculado.

Cumplen

Cumplen contrato Carlos Corts, Alo Marín y Devin Wright. Con Corts hay acuerdo y seguirá. Es un base diferente a De Cobos y Josep Pérez y muy del gusto de Pin por la intensidad y la capacidad para cambiar el ritmo de los partidos. De hecho son muchas las ocasiones en las que entrenador granadino ha alabado su trabajo si bien no siempre ha gozado de los minutos que le gustaría.

El escolta Alo Marín es uno de los que podría abandonar el club tras debutar por fin en LEB Oro. Ha sido el jugador que menos minutos ha gozado, exceptuando Xabi Oroz, su sustituto, que llegó para suplir su ausencia tras sufrir a mitad de febrero una rotura completa del ligamento peroneoastragalino anterior de su tobillo derecho en un entrenamiento. Es muy querido en el vestuario.

Germán Martínez regresa tras su cesión en Palencia y le resta un año de contrato

Por su parte Wright, que ha realizado una gran eliminatoria ante el Iberojet Palma tras una temporada en la que ha ido de menos a más. Su experiencia puede jugar a su favor para seguir en Granada.

Fichas libres

La retirada de Eloy Almazán deja libre una ficha al igual que el regreso de Oroz, que llegó cedido del Gipuzkoa Basket que ha descendido de ACB pese a que en Granada ha estado muy cómodo. No todos van a seguir porque es intención incorporar al menos dos piezas como mínimo, sino tres, y se valora muy seriamente ‘romper’ la política de no contratar extranjeros.

Además, habrá que conocer cuál será el futuro de Germán Martínez, al que le queda un año más de contrato una vez concluida su cesión en Palencia, donde ha promediado 19 minutos, 5,2 puntos, 2,3 rebotes y 2,2 asistencias. Lo normal es que vuelva a ser cedido.

Presupuesto

Pin, que también fue renovado por dos campañas más, tendrá que hacer encajes de bolillos con el presupuesto del club rojinegro que no aumentará excesivamente para la nueva experiencia en la segunda categoría del baloncesto nacional.

Este fin de semana se disputa la Final Four en Bilbao en la que se decidirá qué otro equipo acompañará al Real Betis Energía Plus a la Liga Endesa. Una cita a la que no acudirá ningún miembro del cuerpo técnico del Covirán, que tiene mucho tiempo para planificar una temporada que en la entidad nazarí espera que vuelva a ilusionar a la ciudad una vez más.