Los otros cuatro ascensos de Granada a la Liga ACB de baloncesto

Granada ha subido cinco veces a la máxima categoría de baloncesto nacional con la lograda hoy por el Covirán. Cinco veces con tres clubes diferentes, eso sí, el Oximesa, el CB Granada y ahora el Fundación CBG, apéndice del extinto ‘Cebé’, que además no subieron siempre a ACB sino que hubo una llamada División de Honor. Así que cinco veces se ha vivido un partido de estas características con final feliz, y las tres últimas además delante de su afición.

Lo que distingue estas de las anteriores es que por primera vez no ha llegado jugando un ‘play off’, sino como premio a toda una temporada regular, así que los nervios eran diferentes. Lo más parecido, cuando subió Oximesa ante el Caja de Ronda. Era una serie al mejor de tres partidos y el equipo de Gómez Carra ascendió por la vía rápida en el segundo partido, así que no tuvo que recurrir al último.

Algo que sí sucedió en los tres ascensos del CB Granada. Bueno, uno entrecomillado, el de la temporada 95-96 cuando reglamentariamente no había ascensos a la Liga ACB por el sempiterno enfrentamiento con la Federación Española de Baloncesto. Se ascendió, sí, pero mediante compra de la plaza del Salamanca. Si no, el destino era la nueva Liga LEB. Así que la final de aquel año frente al Pamesa Valencia en la final eight de Lugo podría considerarse como el partido del ascenso, eliminando antes a Montehuelva y Hospitalet.

Más nervios hubo en los dos últimos ascenso a Liga ACB, en 2001 y 2004 frente a Menorca y CAI Zaragoza, que siguieron el mismo guion: primeras dos victorias en el Palacio de Deportes, dos derrotas fuera de casa, y en un quinto cardíaco vencido en el cubierto del Zaidín, que siempre ha respondido cuando se le ha requerido. Así fueron aquellos partidos para el recuerdo.

Caja de Ronda Málaga: Pozo (2), Llorente (10), Schultz (30), Germán (14), Nicolau (8) –cinco inicial-. También jugaron: Ferrer (8), Márquez (3), Villalobos (2), Herranz (4).

Oximesa: Ibáñez (4), Spicer (31), L. Álvarez (14), Clavero (18), J. Álvarez (22) –cinco inicial. También jugaron: Franco (2), Cabezas (2).

Árbitros: Sancha (madrileño) y Hernández (canario). Eliminaron por acumulación de cinco faltas personales a los locales Ferrer (35’), Germán (38’) y Llorente (39’), y al visitante Ibáñez (39’).

Parciales: 35-39 y 46-54.

Incidencias: Pabellón Ciudad Jardín, lleno, 18 de mayo de 1986.

Spar Granada: Sanjuán (7), Liñán (9), Fabón (14), Bermudo (20), Hall (17) –cinco inicial-. También jugaron: Mena (8), Rivera (3), Blázquez (11), Talaverón (8), Pin (2), Ruiz (0) y Sánchez (5).

Pamesa Valencia: Rodilla (23), Álvarez (13), Luengo (15), Llamas (18), Cartwright (13) –cinco inicial-. También jugaron: Fernández (5), Alonso (0), Enguix (0), García (0) y Tortajada (0).

Árbitros: Estévez Camiña y García González (gallegos). Eliminaron por acumulación de cinco faltas personales al granadino Blázquez (36’).

Parciales: 57-42 y 47-45.

Incidencias: Pazo dos Deportes de Lugo, 3.000 espectadores, 26 de mayo de 1996.

CB Granada: Serrano (11), Romero (18), Liñán (14), Mesa (11), Sánchez (12) –cinco inicial-. También jugaron: Manzano (0), Talaverón (4), Johnson (2) y Pin (0).

Menorca: Reynés (6), Deveaux (15), Santana (13), López Vilas (12), Savané (9) –cinco inicial-. También jugaron: Alba (1), Fernández (0) y Muñoz (5).

Árbitros: Mínguez (madrileño) y Afonso (canario). Eliminaron por acumulación de cinco faltas personales al local Sánchez (36’) y a los visitantes Deveaux (24’) y López Vilas (38’).

Parciales: 23-14, 11-18, 15-19 y 23-10.

Incidencias: Palacio de Deportes de Granada, 9.000 espectadores, 13 de mayo de 2001.

CB Granada: Romero (11), McGhee (8), Fran Rueda (13), Jesús Fernández (19), Ordín (10) –cinco inicial-. También jugaron: Liñán (0), Pecile (11), Mills (2), Doblas (6), Gutiérrez (0).

CAI Zaragoza: Hill (9), Ciorciari (11), Walls (5), Sabaté (7), Lescano (11) –cinco inicial-. También jugaron: Doblado (0), González (9), San Miguel (0), Javi Mesa (4), Ferrer (8) y Esmorís (2).

Árbitros: Palenzuela (castellano-leonés) y Pagán (catalán). Eliminaron por acumulación de cinco faltas personales al local McGhee (34’) y a los visitantes Hill (37’) y Lescano (38’).

Parciales: 22-24, 20-17, 23-15 y 15-10.

Incidencias: Palacio de Deportes de Granada, 10.000 espectadores, 28 de mayo de 2004.