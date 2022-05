Covirán Granada-Almansa, en directo: el partido decisivo por el ascenso a la Liga ACB

Se reanuda el partido en el Palacio de Deportes. Veinte minutos para defender o ampliar la renta de más de veinte puntos sobre Almansa para certificar el regreso a la Liga ACB. Y parece que va camino más de lo segundo que de lo primero. Dos canastas para empezar y +27 a favor de Granada.

Descanso

Un giro dramático de los acontecimientos es lo que puede evitar que el Covirán no acabe dentro de aproximadamente una hora siendo equipo de Liga ACB. No solo porque pierde Estudiantes en Girona, sino que en el Palacio el equipo de Pablo Pin, con una defensa atroz y un ataque que no encuentra resistencia, domina de más de veinte puntos el partido con el Almansa. Estelar el juego de los de Pin, que están a la altura de la exigencia del partido, del reto, y del premio que aguarda. 50-28 al descanso con un Germán Martínez, el canterano del Covirán, echándose el equipo a la espalda con doce puntos en este cuarto. Es el máximo anotador del partido.

El Covirán rompe el partido

Empieza de maravilla el segundo cuarto, en el que el Covirán Granada ha roto la barrera de los diez puntos de ventaja, lo que ha obligado a parar el partido al entrenador visitante. 34-23 a favor de los locales que siguen avanzando hacia la ACB. Mientras tanto, en el otro partido al que hay que estar pendientes vence el Estudiantes de uno al Girona, lo que obliga a ganar hoy para subir.

Palco de honor

Muchas autoridades en el Palacio de Deportes mostrando su apoyo al equipo rojinegro. A la cabeza el alcalde Francisco Cuenca, ha exclamado un "¡arriba Palacio!" en Twitter. Más emotivo el concejal Jacobo Calvo recordando a su compañero fallecido José María Corpas.

Bonito reconocimiento del @FundacionCBG y de la afición a José María Corpas. Toca hacer de las tuyas para que el año que viene juguemos en la @ACBCOM pic.twitter.com/5Jd8sDT3wK — Jacobo Calvo (@jacobocalvo) May 13, 2022

Primer cuarto, +8

Final del primer cuarto en el Palacio con dominio en el marcador y en el juego del Covirán Granada, que en estos momentos sería equipo ACB. 24-16, ocho arriba los de Pablo Pin, con ocho puntos de Bropleh como máximo anotador. Faltas solo para Petit Niang y Lluis Costa.

21:20

Rubén Perelló se ve obligado a pedir el primer tiempo muerto del partido a 3:35 del final después de que el buen arranque de Almansa haya sido contrarrestado por una gran defensa del Covirán. A tres minutos del final del primer cuarto, 14-8 dominan los de Pablo Pin.

21:05

¡Comienza el partido! Balón al aire que gana el Covirán Granada pero falla en su primer ataque. Los quintetos iniciales son, por parte del equipo local, Iriarte, Costa, Bropleh, Ellisor y Niang. En Almansa forman Grabauskas, Edu Martínez, Polanco, Santana y Bercy. Dos minutos de juego, 4-2 vence Granada.

21:04

Momento para el homenaje y el recuerdo con un minuto de silencio en memoria de José María Corpas, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada fallecido esta semana. El alcalde Francisco Cuenca y el presidente Óscar Fernández-Arenas han entrado un ramo de flores a su esposa.

20:55

Se presentan los jugadores del Covirán Granada y se viene abajo el Palacio, que está apretando de lo lindo antes de que empiece el choque.

20:50

Diez minutos para que arranque el partido en el Palacio de Deportes. Las gradas están prácticamente llenas ya en la instalación del Zaidín. Los aficionados han respondido a la llamada del club y vienen vestidos con prendas rojas en su práctica totalidad. El ambiente es infernal y recuerda a las mejores tardes de ACB... Que aún tiene que confirmarse cuando vuele la 'pelota gorda' sobre el parqué.

20:36

¡Atrona en el Palacio el "volveremos a ser grandes, volveremos a ACB" del Frente Nazarí y la Esquina Rojinegra, que han echado abajo el recinto cuando han saltado a la pista los jugadores del Covirán

20:24

A poco más de media hora para que comience el partido, las cheerleaders del club han recibido a algunos de los canteranos del Covirán para homenajearlos. El ambiente está in crescendo en el Palacio donde los dos equipos se han retirado a vestuarios para la charla de los entrenadores.

Entre los asistentes, uno muy especial: Andrea Pecile, uno de los artífices del último ascenso del año 2004, que junto a su esposa y su bebé aguarda ya el inicio del partido con la camiseta que llevó puesta aquel día frente al CAI Zaragoza. Mira aquí las mejores fotos del ambiente previo.

19:40

Veintiún años después podría volver a repetirse la historia. El mismo día de 2001 el CB Granada conseguía el ascenso más agónico del basket granadino a la máxima categoría tras ganar en el quinto partido al Menorca de Mario Santana. Se cambia el rival de las islas por uno de La Mancha, el Almansa, el partido que puede devolver a un equipo de baloncesto de la ciudad, el Covirán Fundación CB Granada, a la máxima categoría.

Será a partir de las 21:00 horas en un Palacio de Deportes que se va a llenar y que ya empieza a poblar sus gradas. Los jugadores han llegado a cuentagotas al cubierto del Zaidín y ya se encuentran realizando la sesión de tiro previa.