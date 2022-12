David Iriarte cae lesionado y no podrá jugar con el Covirán Granada durante tres semanas

Por si la baja de Luke Maye, Cristiano Felicio y la marcha inesperada de Prince Ali no fuera suficiente, Pablo Pin tendrá que hacer encajes de bolillos, sobre todo en su juego interior, tras confirmarse que David Iriarte estará de baja unas tres semanas.

El capitán rojinegro sufre una pequeña rotura de fibras en el cuádriceps de una de sus piernas, por lo que deja en cuadro al cuadro de Pin en la zona, únicamente con Mamadou Niang y Ramón Vilà como integrantes. Una situación que provoca que el técnico del Covirán Granada tenga que adaptar a otros jugadores en la posición de cuatro, como es el caso de Pere Tomàs o Jacobo Díaz, más habituados a jugar en el perímetro, con lo que ello conlleva “sobre todo en el tema del rebote”, afirmó el técnico granadino.

Juego interior

Un problema más pues “tenemos tres bajas y todas en la misma posición o en posiciones similares y eso hace pues que tengamos que cambiar algunos jugadores de puesto, sobre todo porque se trata de piezas que a nivel físico daban tamaño, músculo, contacto y choque. Y quieras que no, eso se nota”, destacó.

Pero eso no ha sido óbice para que, desde el banquillo, hayan comenzado a trabajar tras la festividad de la Navidad “con la mentalidad de seguir mejorando como equipo y, dentro de lo que tenemos, seguir creciendo”, apuntó Pin.

Sin lamentaciones

Ante tantas adversidades, el entrenador del Covirán no quiere lamentarse y pretende que “para los jugadores que menos juegan”, las ausencias de sus compañeros supongan “una oportunidad para demostrar que pueden jugar en esta Liga, en este equipo y aportar cosas”. No obstante, no lo es mismo tener a Felicio como referencia interior que a Jacobo Díaz, de ahí que reconozca que “estamos trabajando cosas diferentes para intentar mejorar y competir al máximo. Debemos tener una mentalidad ambiciosa por hacer las cosas de la mejor manera posible”.

Un trabajo psicológico que se acentúa con tantas bajas en tan poco tiempo. Y es que Pin no oculta que “las lesiones hacen mella porque la plantilla va viendo como, cada vez, están menos para entrenar, sobre todo jugadores que imprimen energía, como puede ser David Iriarte, pero esa energía que imprime al entrenamiento ya no está”. De ahí que le pida a sus pupilos que “trabajen para mejorar porque no nos sirve de nada quejarnos porque las malas rachas, lo mismo que vienen, se van. Estamos trabajando en reforzar el equipo pero no queremos correr”.

Dejan Todorovic entrará en la convocatoria ante Tenerife aunque la idea es que no juegue

Una tarea que “no es fácil pero es parte de mi trabajo, intentar que el equipo no se venga abajo y hablar mucho con ellos. Creo que hemos hecho tan buen trabajo al principio de temporada que tenemos ahora esa posibilidad de poder trabajar con vistas un poco más a largo plazo”.

Al menos, parece que la familia del Covirán Granada va a poder tener una buena noticia estos días. Y es que Dejan Todorovic podrá entrar en la convocatoria ante el Lenovo Tenerife aunque Pin indicó que “la idea es que no juegue porque lleva pocos entrenamientos completos pero se ha encontrado bien, con buenas sensaciones”.