David Valero: “Quiero quitarme la espina de Río, donde me quedé a las puertas del diploma”

Ser uno de los deportistas españoles más en forma del mundo no es nada sencillo y, además, ocupa mucho tiempo. David Valero, el segundo ciclista más laureado de la historia nacional en la modalidad XCO, atiende a Granada Hoy mientras está envuelto en uno de los múltiples viajes ocasionados por el ciclismo de montaña. Según él, es de los pocos momentos que puede aprovechar para “estar relajado” y poder atender a los medios “con más tranquilidad”.

Al descolgar el teléfono y charlar distendidamente con él, se puede notar con facilidad una ilusión latente por tener otra oportunidad –ganada a pulso– de brillar en unos Juegos Olímpicos pese a ser el más veterano y experimentado de la expedición española a Tokio.

Los de Tokio serán sus segundos JJ.OO. ¿Qué se siente al poder representar a Granada y a su país en el evento deportivo más importante del mundo?

Son mis segundas Olimpiadas y creo que las primeras las viví de un modo más improvisado y la verdad es que estoy muy contento. Contento de representar Granada y poder estar ahí representando a toda España en esas Olimpiadas de Tokio. Es un evento que a nivel deportivo es impresionante y bueno, será muy bonita.

¿Qué ha cambiado respecto al David Valero que compitió en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016?

Muchas cosas. En veteranía he ganado muchísimo. La prueba a la que me enfrento es una prueba importante y que sé que la puedo hacer bien. Quiero quitarme la espina de Río, donde me quedé a las puertas del diploma, y también demostrar una gran versión mía, que creo que ya la he demostrado y puedo volver a hacerlo otra vez.

He leído que en estas Olimpiadas el recorrido del circuito de mountain bike se pretendía que fuese más complicado que en ediciones anteriores. ¿Qué opinión le merece ese Centro de Ciclismo de Montaña de Izu?

Estuvimos en 2019 haciendo un test olímpico en una prueba preolímipica y estuvimos viendo el recorrido. La verdad es que el circuito es técnico y tiene zonas complicadas, aunque no es un circuito de mucha subida. Tiene mucha fuerza y dureza y seguro que será una carrera abierta porque hay muy pocos corredores. Será algo a lo que estamos acostumbrados los que competimos a nivel internacional.

Ha sido –o está siendo– un año muy duro para el deporte. ¿Cómo fue reponerse del parón obligado por la pandemia?

Lo peor fue estar encerrado en casa, haciendo rodillo y sin poder ir a entrenar y todo eso. La verdad es que reponernos no ha sido complicado, entre comillas, porque al final hemos estado compitiendo a lo largo de toda la temporada. Al final, con el cambio de calendario y después del confinamiento hicimos una pequeña ‘mini pretemporada’, así que dentro de lo que cabe lo he llevado bastante bien.

Con 32, es prácticamente diez años mayor que sus compañeros Jofre y Rocío. Quería preguntarle cómo mantienes el estado de forma y si cree que está en uno de sus mejores momentos.

Soy el mayor, es verdad, pero también llego en muy buen estado de forma. Creo que es cuando más puedes rendir en ciclismo. También hace falta alguien que aporte un punto de veteranía porque, además, son los primeros juegos para mis dos compañeros e intentaré ayudarles y transmitirles.

La carrera olímpica será el lunes 26 a primera hora de la mañana en España. Con lo querido que es en Baza hará madrugar a su ciudad para animarle. Qué pena que tenga que ser virtualmente. ¿No siente envidia sana cuando ve etapas de montaña del Tour con las cimas abarrotadas de aficionados animando?

Poco a poco está volviendo todo a la normalidad. Es verdad que es preferible tener al público. Yo creo que de cara al año que viene o quizá al final de la temporada será todo más normal y habrá más público. Ahora es la situación que tenemos y creo que debemos estar contentos porque lo estamos solventando bien y es de lo que se trata.

¿Qué necesita este deporte para ser más seguido en España?

Creo que tiene bastante repercusión. Hay mucha afición al ciclismo en este país. Quizá no llega a la televisión como otros deportes como el fútbol o el baloncesto pero se están retransmitiendo las carreras y cada vez se nota más la gente que te sigue y cómo ha aumentado la afición al ciclismo con la llegada de la pandemia.

Es cierto. Parece que con el virus ha despertado el espíritu deportivo de mucha gente

Sí, sí, totalmente. La gente ha empezado a valorar la naturaleza y a darse cuenta de que hay más cosas además de salir de fiesta (ríe).