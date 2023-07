Óscar Fernández-Arenas: “Se nos está quedando un equipo muy redondito”

El verano de Óscar Fernández-Arenas, presidente del Fundación CB Granada, es mucho más tranquilo que el de hace un año. Con la plantilla prácticamente configurada a falta de un jugador, el máximo responsable de la entidad rojinegra hace un repaso para Granada Hoy de la pasada campaña y de la actualidad del conjunto que dirige de Pablo Pin de cara a la segunda campaña en la Liga Endesa.

¿Está siendo un verano mucho más tranquilo que el año pasado?

De aquí a Lima. El año pasado fue un ‘caos’ con todo lo relacionado con el tema de la documentación y los trámites que tuvimos que hacer para la inscripción en la competición. Este verano ha sido todo mucho más fácil y ha ido más rodado. Al margen del tema de documentación, tuvimos que explicar a todos nuestros nuevos patrocinadores qué significaba estar en la ACB.

A nivel del mercado, ¿tiene la sensación de que, poco a poco, se van posicionando porque ya les conocen?

El año pasado éramos un recién ascendido. Empezamos tarde en el mercado porque teníamos que cuadrar todo y hacerlo todo perfecto. Pero se ha demostrado que somos un club serio y el boca a boca a nosotros nos da mucho. Ver jugadores como Cristiano Felicio que renueva automáticamente o Joe Thomasson, que hace un esfuerzo por seguir, te hace ver la seriedad que tiene el club y eso provoca que los jugadores quieran venir a jugar a Granada.

¿Era una necesidad renovar media plantilla?

Si se mira el histórico de nuestras temporadas, cuando ascendemos siempre mantenemos la base porque entendemos que debemos premiar a esos jugadores que han llevado al club a una categoría superior. Lo hemos hecho desde Primera Nacional y hasta la ACB. Consideramos que el primer año, como mínimo, teníamos que darle la oportunidad a esos jugadores de jugar en la Liga Endesa. Los que nos han llevado ahí se merecían esa recompensa.

“Joe Thomasson ha valorado vivir en Granada y él espera hacer su mejor baloncesto aquí”

¿Han aumentado el presupuesto para dejar un pequeño colchón visto la experiencia del año pasado?

Lo hemos aumentado un 10% porque la ayuda de las empresas está siendo algo mayor. Además, por la campaña de abonados fijamos el curso pasado una cifra muy inferior a la real de ahí que ese dinero lo empleáramos en reforzar el equipo después de todo lo que sucedió con las lesiones. Fue un gasto importante al final el que se hizo.

¿Cómo han podido renovar a Thomasson tras casi descartarlo por sus pretensiones?

Nosotros no lo descartamos. El problema fue que sabíamos que económicamente no podíamos llegar a su último contrato. Pero esas pretensiones económicas no nos la había hecho llegar a él, sino que nosotros entendíamos que no podíamos llegar. Pero fue el propio jugador el que dejó una puerta abierta para seguir a Granada. Pablo Pin habló con él y yo con su agente y le hicimos una oferta que estaba entre lo cariñoso pero que suponía un gran esfuerzo por nuestra parte, pero que no se acercaba a las pretensiones económicas que había tenido en años anteriores. Sin embargo, el jugador valoró más la opción de vivir en Granada y de trabajar con un cuerpo técnico que ya conoce porque se llevó una imagen maravillosa de la ciudad. Ha valorado vivir en Granada tras hacerlo en San Petersburgo o Patras, su familia esté muy a gusto aquí en Granada y él espera hacer su mejor baloncesto. Nuestro trabajo como club es hacer que el jugador se dedique a jugar al baloncesto y del resto nos encargamos nosotros.

¿Fue la temporada pasada la más dura por todo lo que sucedió con tantos contratiempos?

Lo más duro fue ver que no uno sino dos jugadores vieran truncada una parte de su temporada o de su futuro por pasar por un quirófano. Para mí fue lo más duro. Con respecto al desarrollo de la temporada, la unión que tuvimos en el club, en el equipo y con la dirección técnica fue tan bestial que en las peores rachas teníamos todavía ganas de trabajar pero sonriendo. Y esa piña hizo que se sacara adelante pero no creo que haya sido de los años más duros que hemos tenido.

¿Hubo algún momento en el que se vio en la LEB Oro?

En muchos. Sobre todo tras ganar el Real Betis en Girona en la antepenúltima jornada antes de empezar nuestro partido ante Zaragoza. Ese fue un momento clave y más después de ver la cara de los jugadores cuando salieron del vestuario. Era un velatorio. Pero tras lograr ganar ese partido, sabía que íbamos a lograr la permanencia y ganar los restantes encuentros. Nuestro objetivo era salvarnos, pero estaba la gran posibilidad de volver a la LEB Oro, porque al final entendemos que ese va a ser nuestro sino este próximo año y los que, ojalá, resten. Porque nuestro presupuesto se ha aumentado en un 10%, pero sigue estando en los últimos de la fila en la ACB.

Se terminó el ciclo de Niang y Broopleh. ¿Qué es lo primero que les diría?

Sobre todo, agradecerle su trabajo y cómo han competido. Con Thomas Bropleh hicimos una videollamada para darle las gracias porque sin él y el resto de jugadores, esto es imposible. Son ciclos. A mí me encantaría seguir teniendo a los jugadores que teníamos desde Primera Nacional pero el deporte profesional es lo que tiene.

“La unión que tuvimos en el club, en el equipo y con la dirección técnica fue bestial y clave”

¿Hay alguna opción de contar con trece fichas la próxima temporada?

Por ahora, no. No es una opción para nosotros eso. Llevamos fichando en invierno siempre pero a día de hoy contar con trece jugadores no es una posibilidad que valoramos.

Tras la incorporación de Yiftach Ziv, resta un jugador para completar la plantilla. ¿Qué perfil están buscando?

Un 3-4 que sea más polivalente. A ver lo que deja el mercado y lo que nos deja la economía también pero es lo que nos falta. Se está mirando el mercado, y Pablo Pin y su cuerpo técnico están tratando de cerrar lo antes posible el equipo pero tampoco tenemos prisa. Creo que se han hecho muy bien los deberes y ahora no hay que tener ninguna urgencia pero considero que se nos está quedando un equipo bastante redondito.

¿Habrá nuevo director deportivo este año o se mantendrá la misma estructura del año pasado?

La estructura será la misma. El año pasado sí se sondeó algo en el mercado pero este no. Creo que el trabajo que se ha hecho durante el año tanto de Pablo Pin como de su cuerpo técnico ha sido bastante bueno. Además, cuenta con la ayuda tanto de Pablo García como de la mía para cualquier cosa, por lo que no creo que necesitemos ahora mismo esa figura.

Por último, ¿hay algún partido amistoso más cerrado durante la pretemporada además de los ya anunciados ante Unicaja y el Bayern de Múnich?

Sí, se están cerrando alguno más como el caso del Valencia Básket que se jugará fuera de Granada y se está hablando también con algún que otro conjunto más. Vamos a jugar contra el campeón de la Copa del Rey y contra un equipo de Euroliga ante nuestro público y creo que empezar la temporada así con esos partidazos es muy bonito.