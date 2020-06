No habrá equipo profesional en Granada

El sueño de Francis Huertas y los suyos llegó a su fin. O eso al menos se desprende después de que este jueves, Gerry Ryan, dueño de GreenEdge Cycling, zanjara de un plumazo la posibilidad de patrocinio y compra del empresario granadino y su Manuela Fundación del conjunto ciclista Mitchelton-Scott. Considerado uno de los mejores conjuntos del panorama ciclista, desde que el pasado 12 de junio se anunciara el acuerdo para que pasará a llamarse Team Manuela Fundación, muchas han sido las dudas que ha generado dicho pacto en el mundo de las dos ruedas.

Tanto, que tras declarar el pasado miércoles Gerry Ryan que “todavía hay muchos detalles que debatir”, no ha tardado en dar por concluida la relación. En el comunicado, GreenEdge Cycling señala que “después de un profundo análisis, se ha informado a Francisco Huertas, propietario del Manuela Fundación, que no se hará efectivo el acuerdo establecido el 5 de junio de 2020”. En el mismo, se apunta que “sentimos una fuerte conexión inicial con Francisco Huertas, la Fundación y sus nobles objetivos, pero las negociaciones han evolucionado después del anuncio inicial y hemos concluido que la relación no continuará”.

El futuro

De tal forma que en el futuro, “los equipos de hombres y mujeres de GreenEdge Cycling volverán a competir el próximo mes bajo el estandarte Mitchelton-Scott”, con una estructura financiera y técnica totalmente respaldada por Gerry Ryan. Eso incluye “un retorno a los salarios completos para todos los corredores y el personal una vez que el World Tour arranque de nuevo en agosto, y un compromiso con el año 2021 mientras buscamos un patrocinio adecuado”.

Gerry Ryan ha informado a Francis Huertas que no se hará efectivo el pacto

Han sido muchos los especialistas del mundo del ciclismo que, desde un primer momento, se han mostrado muy escépticos ante la posibilidad de que la entidad granadina pudiera tener capacidad, a todos los niveles, para gestionar un equipo profesional. El sueño no ha durado ni una semana. Al menos más que, por ejemplo, la República catalana. Y eso que desde el Manuela Fundación aseguraron estar "sorprendidos" y declararon a este medio que “el club ya es nuestro”. Pues va a ser que no.

Puede leer en el siguiente tuit en inglés el comunicado del club australiano: