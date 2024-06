El granadino Carlos Rodríguez dice que la victoria en el Dauphiné le da “confianza”

El granadino Carlos Rodríguez (Ineos), vencedor de la octava y última etapa del Dauphiné, señaló que su confianza sale reforzada de la carrera a solo tres semanas del comienzo en Florencia del Tour de Francia.

"Es una victoria que viene muy bien para reforzar la confianza. Creo que hemos hecho un buen trabajo de equipo, yo me he sentido muy bien y termino en forma esta carrera y con sensaciones de optimismo para el futuro", dijo en meta el ciclista granadino.

Rodríguez (Almuñecar, 23 años), firmó la cuarta victoria de la temporada y la séptima de su trayectoria profesional. Este año logró la general del Tour de Romandía y un segundo puesto en la Itzulia por detrás de Juan Ayuso, pero con triunfo de etapa.

"He ido a más durante toda la semana y hoy me he encontrado muy bien. Estoy muy contento con esta victoria que he conseguido gracias a un trabajo planificado al detalle y muy bien hecho por parte de todo el equipo, que se ha sacrificado por mí", explicó.

"La idea era meter gente en la fuga y que luego ayudaran en el último puerto, poniendo ritmo y seleccionando el grupo de delante. Todo ha salido a la perfección y he podido rematar", concluyó Rodríguez