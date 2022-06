El atleta de Granada Ignacio Fontes: "Se ha jugado con mi trabajo y mi ilusión"

Ante la decisión de la Federación Española de Atletismo de dejar fuera de los Campeonatos del Mundo de Atletismo que se disputarán en Oregón (Estados Unidos) a Ignacio Fontes, el atleta granadino no ha querido guardar silencio y denuncia la injusticia de la decisión.

El mediofondista, en un comunicado en sus redes sociales, señala que este pasado miércoles por la noche formaba parte del listado pero este jueves no aparecía en el lista oficial de convocados por la selección española.

Sin criterio

“No puede ser que ayer noche el entrenador de un atleta supiese los componentes del equipo y me comente que formaba parte del equipo, y por la mañana se saque mi nombre de ahí”, escribió en su perfil oficial de Twitter.

“En los criterios debería estar escrito el nombre de atletas que tienen plaza fija para que el resto sepamos las condiciones a las que nos enfrentamos. Los atletas de fuera de Madrid y relacionados con la Blume se nos da un trato que dista mucho de ser justo”, añadió el granadino.

"Injusticia"

Fontes calificó la situación de “injusta” y añadió que “lo peor” es que no puede “hacer nada para pelear porque eso cambie”. “Yo me dedico a correr en la pista, los despachos no son mi lugar ni nunca lo serán. Me siento herido en lo más profundo de mi persona pues se ha jugado con mi trabajo y mi ilusión”, expuso.

"Poco valorado"

“Son muchos años sintiéndome poco valorado por una Federación en la que parece que las cosas cambian, pero en el fondo no lo hacen”, manifestó. Incluso llegó a decir en un duro comunicado que “hago bien labrándome un futuro fuera de este deporte, sin necesidad de tener que sonreír a nadie que no lo merezca, ni reír las gracias a quien no tenga ni un poco de humor”, apuntó el atleta y estudiante de Medicina.

La principal razón que expuso el seleccionador fue que se queda fuera “por historial deportivo” y el olímpico lo tiene claro: “Ahí juego en desventaja. No se puede comparar a alguien de 32 años con alguien de 24”, comentó sobre las razones de historial deportiva dadas por la Federación para excluirlo de la lista mundialista.

Puede leer el comunicado de Fontes aquí: