El jugador del Covirán Granada Christian Díaz va “partido a partido”

Los fichajes del Covirán Granada continúan aclimatándose al equipo y pronto podrán mostrar cómo se desenvuelven con sus nuevos compañeros en los distintos amistosos de pretemporada que ya confirmó el club.

Uno de ellos es Christian Díaz, que habló sobre sus primeras semanas en el equipo: “Me he sentido muy bien, con suerte de no tener ninguna lesión. Pienso que es el comienzo de la pretemporada, que tenemos mucho margen de mejora. La acogida del club y de la ciudad ha sido espectacular”.

En cuanto a la forma en la que se encuentra, afirmó que “es verdad que después de tantos meses sin competir cuesta mucho coger el ritmo” pero que “tantos mis compañeros como yo hemos sido muy profesionales y no hemos dejado de trabajar en ningún momento”.

Con respecto a sus nuevos compañeros aclaró que está “genial” y que hay “muy buen rollo”. “ He tenido la suerte de haber compartido vestuario con Lluís Costa y Joan Pardina, pero con los demás y los júniors muy bien, lo pasamos bastante bien”, aclaró el ex del Lugo.

Objetivos a corto plazo

En cuanto a los objetivos de la temporada prefirió no mojarse del todo: “Soy una persona que no le gusta ponerse un objetivo como tal, soy más del típico ‘partido a partido’ del ‘Cholo’ Simeone. Creo que el objetivo va a estar en quedar entre los cinco primeros de nuestro grupo y tras ello pues a hacerlo lo mejor posible”.

Algo que sí tuvo claro fue lo que comentó de la nueva LEB Oro. “A mí personalmente no me gusta. Siempre me ha gustado el formato de toda la vida, el jugar todos contra todos. Quitar un ascenso perjudica mucho a los clubes que tienen un objetivo muy marcado y me parece fatal que un día digan una cosa y al siguiente otra”, manifestó el de Las Palmas de Gran Canaria.

Mensaje a la afición

Pensando en la afición señaló que “espero que puedan venir al pabellón. Soy nuevo aquí, estuve el año pasado jugando con Lugo y me encantó el ambiente”. “Me gusta mucho tener conexión con la afición y disfruto mucho cuando disfrutan con nosotros”, concluyó.