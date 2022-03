El Covirán Granada quiere prolongar en Lleida su gran momento de forma

En el encuentro de la primera vuelta los granadinos vencieron por diez puntos de diferencia (94-84). Si ganan, ya no sólo le sacarían tres victorias sino que además le ganarían el average particular, un factor clave. Serían, por tanto, cuatro triunfos de colchón con el tercer clasificado y eso, a esta altura de la temporada no es baladí .

Pablo Pin: "Además de Carrera, Lleida tiene muchos focos de anotación”

El técnico del Covirán Granada no dudó en señalar que el rival de esta noche “es un muy buen equipo. No me sorprende su rendimiento si miras su plantilla. No es una sorpresa que esté jugando tan bien”. Para Pin, aunque el cuadro catalán tiene a un jugador que destaca a nivel numérico como es Michael Carrera, “son parecidos a nosotros en una cosa y es que tienen un grupo en el que todos suman y si les dejas que aporten te complican mucho las cosas”. En concreto, señaló que “tienen muchos focos de anotación y generación de juego, por lo que a nivel defensivo y reboteador tenemos que hacer un esfuerzo importante porque físicamente son muy buenos. Es lo único que le pido a mis jugadores”.