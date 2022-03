Pablo Pin: "Estamos cerca de alcanzar nuestro máximo nivel en un momento clave"

Los buenos resultados cosechados por el Covirán Granada tras acumular ocho victorias seguidas es el reflejo del nivel del conjunto de Pablo Pin, que ve a su equipo en esta fase de la temporada “muy concentrado, con las ideas claras y con ambición”.

El técnico del conjunto rojinegro señaló que el rendimiento de su equipo no es casualidad. Y lo argumentó indicando que “la pasada semana fue la única vez que tuve once jugadores sénior para entrenar”. Un dato que amplió al apuntar que “en la primera vuelta, a veces, hemos trabajado con nueve y algún miembro del cuerpo técnico se tuvo que incorporar para trabajar ataque contra zona”.

Energía

Además, Pin recordó que “hemos pasado una racha complicada, como la lesión de Christian Díaz, por ejemplo, pero ahora ha coincidido que a la vez casi todos los jugadores se encuentran sanos”. Es ha hecho que el Covirán haya “ganado en rotación y energía y que nuestro nivel sea más alto”.

Por todo ello, el entrenador granadino se sinceró y manifestó que “estamos cerca de encontrar nuestro máximo en un momento importante de la temporada. Lo que no es normal es ganar como lo hicimos ante Palencia o ir ganando de 20 en Girona o el duelo ante Oviedo. Eso demuestra que estamos haciendo un gran trabajo pero no es habitual sobre todo en la segunda vuelta”.

"No será un paseo"

Respecto al rival de este viernes, el Lleida, ya avanzó que ese partido “no va a ser un paseo. Será muy complicado pero yo tan sólo le pido a mi equipo que esté concentrado y trabaje en defensa como hemos hecho en las últimas jornadas”.

La cita puede resultar clave si los rojinegros vencen en tierras catalanas. El average con Lleida es de diez puntos a favor del Covirán tras el duelo de la primera vuelta, de ahí la importancia del choque. “Ellos tienen seis derrotas y ganar allí sería sacarle tres victorias más el average”, lo que haría que fuera “extraño no quedar, como mínimo, segundos. Lo tenemos presente pero no es una cuenta que hagamos mucho. Si ganamos el partido nos impulsa mucho y aseguraríamos prácticamente el factor cancha en los playoffs”.

"Creo que el equipo divierte y así me lo transmiten mis jugadores y los aficionados en la calle"

Por último, respecto a la afición que no está acudiendo al Palacio de Deportes como la trayectoria del equipo merece, indicó que “le pediría que estén con nosotros. Queda mucho y ahora todo es de color de rosa. Si perdemos, que lo haremos, no hay que hacer dramas pero creo que el equipo divierte y así me lo transmiten mis jugadores y los aficionados en la calle”. De ahí que terminara su comparecencia declarando que “me gustaría que la gente venga a apoyarnos y ver el Palacio de las grandes ocasiones”.