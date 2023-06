Mamadou Niang: "He sido muy feliz como jugador y persona en Granada"

Mamadou Niang y el Covirán Granada separan sus caminos. El pívot senegalés no seguirá en el conjunto de Pablo Pin en el que ha militado durante las dos últimas temporadas. Dos años en los que ha dejado una huella imborrable en la memoria de la afición rojinegra, que ha podido disfrutar de un ascenso y de una permanencia en la Liga Endesa con el pívot como protagonista indiscutible.

El ya exjugador del Covirán debutó en LEB Oro en la ciudad de la Alhambra tras toda una carrera en ACB. Niang fue clave en el ascenso conseguido por el equipo de Pablo Pin tras una espectacular temporada y promedió 6,8 puntos (69,2% de acierto en tiros de dos), 5,3 rebotes y 10,8 de valoración en los 20 minutos de media en los que estuvo sobre la pista.

En ACB

Con el salto de categoría, Niang volvió a la Liga Endesa. El senegalés se encontró durante una parte de la temporada como el único pívot natural del equipo debido a la lesión de Cristiano Felicio, y demostró un gran nivel en los 31 partidos en los que se vistió de corto, protagonizando la mejor temporada de su carrera en la segunda mejor liga del mundo.

Niang aportó una media de 8,4 puntos (71,9% de acierto en lanzamientos de dos), 5,7 rebotes, 1,1 tapones y 13,5 de valoración en los 21 minutos que estuvo sobre el parqué, unas cifras que le convirtieron en el jugador más valorado del Covirán Granada durante la temporada.

La despedida

En sus redes sociales, el center africano se despidió de la afición granadina tras dos temporadas en las que “he sido muy feliz como jugador y como persona. Llegué a un proyecto en LEB Oro con mucha ilusión pero desde el primer momento supe que había llegado a un equipo especial. El ascenso a Liga Endesa es una de las experiencias que, como deportista, siempre quieres vivir y yo he tenido la suerte de compartirlo con grandes compañeros”. Sobre su regreso a la ACB, calificó la pasada temporada como “un año mágico en Liga Endesa. Con sufrimiento, pero demostrando la garra e ilusión de este grupo, se cumplió el objetivo de mantener a este gran club en el lugar que se merece”.

Niang quiso agradecer a la directiva del club “la oportunidad y el trato recibido durante mis dos años. También al cuerpo técnico, trabajadores del club y compañeros con los que he compartido vestuario, que me han ayudado a ser mejor cada día y que han estado a mi lado tanto en los buenos como en los malos momentos”.

Por último, de la afición dijo que “no os podré olvidar. Desde el primer momento que llegué me habéis animado sin parar, me habéis hecho sentir especial y ese apoyo lo he devuelto jugando y luchando hasta el último minuto. Sin vosotros no hubiese sido posible. Os seguiré en cada partido. Mucha suerte Granada”.