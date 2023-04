El granadino Paquillo Fernández, en contra de la nueva prueba olímpica de marcha

El World Athletics y el Comité Olímpico Internacional (COI) anunciaron la instauración de una nueva prueba de relevo por equipos mixtos para los Juegos de París 2024, que sustituirá a los 35 kilómetros marcha. Este hecho ha provocado un gran revuelo entre los atletas españoles como Diego García Carrera o Paul McGrath, y entrenadores como José Antonio Quintana, que han mostrado su indignación ante la falta de previsión del COI y la creación de una nueva competición a falta de un año de los Juegos, con el poco tiempo que eso implica para afrontar su preparación.

El relevo mixto Marathon Race Walk contará con 25 equipos, cada uno compuesto por un atleta masculino y uno femenino, que completarán la distancia del maratón (42,195 km) en cuatro tramos de aproximadamente la misma distancia. Cada atleta completará dos tramos de poco más de 10 kilómetros cada uno, alternando masculino, femenino, masculino, femenino.

La nueva prueba olímpica, el Ekiden, se llevará a cabo en el mismo recorrido que los eventos individuales de marcha, al pie de la Torre Eiffel en el centro de París, y se completará en unas tres horas. El requisito de que cada atleta complete dos etapas agregará un componente de resistencia a la carrera.

"Tomar una decisión así a poco más de un año de los Juegos Olímpicos es una auténtica chapuza. La mitad de mis compañeros de especialidad (los especialistas en distancias largas) están fuera de París. Así no se pueden hacer las cosas. La marcha merece RESPETO", declaró en Twitter Diego García Carrera, medallista de bronce en el último Europeo de Múnich en 20 kilómetros.

También se manifestaba el granadino Paquillo Fernández, ya retirado, y medalla de plata en marcha en los Juegos de Atenas 2004 y fue tres veces subcampeón del mundo. "De risa y una falta de respeto hacia la marcha mundial", ha expresado.

Paul McGrath, ganador del bronce en 10 kilómetros marcha en los Mundiales sub-20, también mostró su malestar en redes sociales. "Es vergonzoso y una falta de respeto a nuestra disciplina. Están destruyendo sueños de cientos de marchadores y lo peor es que lo saben". José Antonio Quintana fue tajante. "Resumen: vergonzoso y chapucero. Nos puede gustar o no pero lo indiscutible es que no se cumplen los plazos y a día de hoy no hay un reglamento".

La ruta de la calificación del equipo para este nuevo evento se publicará en breve por World Athletics y el Comité Olímpico Internacional.