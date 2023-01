Nuria Párrizas, tenista granadina: "Me gusta la tranquilidad y ser anónima"

La granadina Nuria Párrizas explicó en la rueda de prensa posterior a su victoria sobre la rusa Anastasia Potapova que no tiene ningún problema con no acaparar las miradas de la gente “por la edad o por ser más anónima” porque le gusta la “tranquilidad”.

“Yo entiendo que obviamente las jóvenes promesas acaparen las miradas, pero yo sólo tengo que demostrarme a mí y a mi equipo. Por mi parte estoy muy feliz poniendo en práctica lo que trabajo”, añadió la jugadora, de 31años, que se clasificó por segundo año consecutivo para la tercera ronda.

Adaptación

“Al final saqué un buen partido. Ayer hacía frío, aire y lluvia, mientras que hoy era sol y sombra. Es más saber adaptarse que otra cosa. Estar fuerte de cabeza es lo que más me ha ayudado”, agregó la granadina, que se enfrentará en siguiente ronda a la croata Donna Vekic.

"El duelo ante Vekic será muy duro pero habrá que darlo todo para complicárselo"

“Hablaré con mi entrenador más tarde y aprovecharemos mañana para prepararlo. Será un partido muy duro pero habrá que darlo todo para complicarlo”, argumentó después de sumarse a Cristina Bucsa como únicas jugadores españolas en tercera ronda.

“Sinceramente ahora me siento una jugadora completamente diferente. Te diría que he aprendido de mis errores y probado lo que me va bien y lo que no. No diré exactamente qué es lo que he cambiado porque no quiero dar muchas pistas, pero sí que es verdad que el cambio me ha ayudado a ser mejor profesional”, afirmó al ser preguntada sobre los aspectos en los que ha cambiado desde aquella derrota frente a la estadounidense Jessica Pegula en la tercera ronda de la edición pasada.