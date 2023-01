Nuria Párrizas logra el pase a los dieciseisavos de final del Abierto de Australia

Lo ha vuelto a hacer. La tenista granadina Nuria Párrizas continuó con el buen juego mostrado en primera ronda del Abierto de Australia frente a la brasileña Beatriz Haddad y en la segunda superó a la rusa Anastasia Potapova por un claro 6-3 y 6-2. Párrizas se sumó así a Cristina Bucsa como únicas españolas en la tercera ronda y su siguiente escollo será la croata Donna Vekic.

La jugadora entrenada por José Antonio Sánchez de Luna, de 31 años, desquició a la joven Potapova de 21 años después de cometer tan sólo once errores no forzados que contrastaron con los 30 de la rusa. A pesar de que la veterana tenista granadina no cuenta con un potente servicio, supo preservarlo en situaciones de peligro después de salvar cinco de las siete de que dispuso.

Con esta victoria, igualó su marca de la edición pasada en la que cayó ante la estadounidense Jessica Pegula por 7-6 y 6-2 en un encuentro disputado en la Margaret Court. En la primera ronda, Párrizas apeó a la décima cuarta cabeza de serie, la brasileña Beatriz Haddad, por 7-6 y 6-2 en un choque aplazado al miércoles por las lluvias persistentes del día anterior.

Próxima rival

Ahora le toca descansar tras jugar dos días seguidos para medirse a la croata Donna Vekic, número 64 de la WTA, que venció en los treintaidosavos de final en una hora y seis minutos por 6-3 y 6-0 a Liudmila Samsonova (20) y cabeza de serie número 18 del torneo. A priori, por ránking, se presume un duelo igualado.