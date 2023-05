Así fue la actuación de los jugadores del Covirán Granada frente al Obradoiro

Pablo Pin no dudó en darle mucha responsabilidad al reciente fichaje del Covirán Granada, Joe Thomasson, que fue el que más minutos estuvo en pista. El técnico granadino no pudo contar con Niang y decidió que jugase Luke Maye antes que Cristiano Felicio. Ndoye ayudó en ataque, no así en el rebote y Pere Tomàs dio un pase adelante y jugó pese a sus problemas en el abdomen. Otros, como Christian Díaz, siguen en depresión. Así jugaron los pupilos de Pin en Santiago de Compostela.

Lluís Costa

El catalán estuvo una vez más irregular y en ataque no tuvo esa creatividad de otras jornadas. Intentó pocos lanzamientos.

Christian Díaz

El canario se encuentra en clara regresión. De nuevo se le vio falta de confianza en los poco más de cinco minutos que estuvo en cancha y su lenguaje corporal así lo indica.

Alex Renfroe

De menos a más, terminó siendo el más valorado tras anotar catorce puntos, capturar cinco rebotes y dar seis asistencias. Pero no dio continuidad en la dirección.

Joe Thomasson

La mejor noticia del encuentro. Tuvo mucha personalidad, ofreció actividad defensiva, y se le vieron detalles de buen jugador. Sus números fueron: 15 puntos, cuatro rebotes y otras tantas asistencias para quince de valoración.

Thomas Bropleh

Mal partido del escolta americano que gastó demasiados lanzamientos (nueve) para anotar sólo dos canastas. Tampoco ayudó en el rebote en los más de 21 minutos que estuvo en pista.

Michael Caicedo

Presencia testimonial del alero catalán que tan sólo jugó cuatro minutos en los que únicamente lanzó un triple sin anotar. La llegada de Thomasson le restará minutos.

Pere Tomàs

A pesar de sus problemas en el abdomen, dio la cara en los nueve minutos que estuvo en cancha. Dos triples seguidos suyos dieron esperanza pero quedó en nada la reacción liderada por el balear.

Jacobo Díaz

Definitivamente ha relegado a Moore al ostracismo. Ha asumido el rol de ayudar en facetas como la defensa y el rebote y gracias a ello cuenta con más minutos. Cuatro puntos y otros tantos rebotes fueron sus guarismos.

Luke Maye

Volvió a ser el de la primera parte de la temporada. Pin prefirió que jugase él antes que Felicio y respondió con un buen partido, buenos porcentajes y ocho rebotes para 19 de valoración.

David Iriarte

Ante la ausencia de Niang y los problemas de faltas de Ndoye, jugó casi diez minutos en los que ayudó con cinco rebotes y en defensa. En ataque no existe.

Youssou Ndoye

Buen partido del senegalés, que ante la ausencia de Niang, asumió mucha responsabilidad en la zona. Estuvo condicionado por las dos faltas iniciales pero quiso el balón. Anotó 18 puntos pero tan sólo dos rebotes.