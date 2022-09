Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada: "No parece que vayamos a tener buenas noticias con Todorovic"

A diez días del inicio de la ACB, Pablo Pin tiene una preocupación y no es otra que llegar al debut ante Fuenlabrada en las mejores condiciones posibles. Pero en el camino se está encontrando con demasiados problemas. El último, la recaída de Dejan Todorovic que se resintió de la rodilla izquierda y podría hacer que la entidad presidida por Óscar Fernández-Arenas se tenga que plantear hacer un nuevo fichaje.

Sobre el bosnio con pasaporte serbio manifestó que “le hemos hecho una prueba y estamos esperando los resultados. Tiene bastante dolor incluso caminando. No parece que vayamos a tener buenas noticias. Mentalmente está dolido porque él quiere aportar y ayudarnos y sabe que aquí tiene un rol importante y por un tema físico no está pudiendo responder. Cuando tengamos el resultado de la prueba ya veremos qué hacemos”.

Posible incorporación

De hecho, fue tajante al afirmar que “buscaríamos a alguien para, en caso de que esté tiempo lesionado, tener una rotación más porque nos hace falta. Sería una baja importante para nosotros porque está llamado a ser un jugador importante”.

Sobre Cristiano Felicio la impresión que le ha dado es muy positiva: “Cuando un jugador tiene mucha experiencia y viene de la NBA, cuenta con unos libros de jugadas muy amplios y no le cuesta y seguro que se va a adaptar rápido”. Sobre sus primeras horas indicó que “con lo poco que hemos hablado, lo veo con bastantes ganas y rodado porque ha jugado bastantes minutos en la Copa América y tiene muchas ganas de aportar”.

"Exigentes"

Respecto a los dos partidos celebrados de la Copa Andalucía, afirmó que “han sido dos partidos diferentes en los que el resultados no es con lo que debemos quedarnos porque no teníamos a todos los jugadores”. Y es que el Covirán Granada no pudo contar con dos de sus bases, Lluís Costa y Alex Renfroe, ni con su hombre referencia en la pintura como Cristiano Felicio y, además, Dejan Todorovic apenas jugó. Para Pin, “cuando físicamente el equipo aguantaba con los cinco o seis miembros de la primera plantilla, éramos capaces de hacer buenos minutos pero tenemos que ser mucho más exigentes con nosotros mismos en las detalles. En este nivel, ante cualquier error o pérdida de concentración los rivales anotan con una facilidad increíble”.

Por último, respecto al duelo de presentación de este miércoles, fijó el objetivo en “ir jugando un poco mejor, tener minutos de calidad y seguir mejorando porque de lo que se trata es de llegar el jueves 29 en las mejores condiciones”.