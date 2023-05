Pablo Pin: “Lograr la permanencia en la Liga Endesa ha sido toda una hazaña”

En su undécima temporada en el club, Pablo Pin logró salvar al Covirán Granada del descenso. El preparador granadino quiere descansar unos días antes de volver a la carga, previa renovación para la que no habrá problemas salvo sorpresa, en la configuración de la nueva plantilla. El máximo responsable técnico de la entidad rojinegra ha atendido a Granada Hoy tras un año muy intenso.

¿Ha sido la temporada más dura desde que está en el club?

Sí, sobre todo por el final. Pero es verdad que durante el año ha sido buena porque hemos estado 30 jornadas de 34 fuera del descenso, con lo cual tampoco ha sido un tema de suerte. Creo que nos merecíamos la permanencia pero sí ha sido dura sobre todo a nivel mental por el tema de las lesiones. El equipo empezó muy bien pero tener que rehacer el equipo constantemente ha sido duro mentalmente.

¿Cómo de importante fue ganar en la primera jornada a Fuenlabrada después de la dura pretemporada y las dudas que surgieron en torno al equipo?

Nos dio tranquilidad primero, lógicamente, por lograr la victoria y cómo se dio, remontando 14 puntos y luego por cómo había sido la pretemporada. Alex Renfroe y Cristiano Felicio se incorporaron tarde, Lluís Costa tuvo un problema en la mano y fuimos a la Copa de Andalucía y nos metieron dos repasos que generaron muchas dudas. Pero fueron dudas externas que no internas. Una vez que ya estábamos todos, vimos que podíamos jugar bien y con los roles bien definidos teníamos equipo para competir bien. Pero ganar ese partido nos dio mucha tranquilidad.

A lo largo de la temporada y después de tantos inconvenientes, ¿pensó en algún momento que así era casi imposible lograr la permanencia con tanta cosa negativa que había sucedido?

Lo que intentamos fue darle la vuelta y pensar que si nos salvábamos este año, como así ha sido, era una hazaña con todo lo que ha ocurrido como lesiones, seis cambios de pabellón...Cuando nos reuníamos el cuerpo técnico hablábamos de eso. Había que seguir trabajando y peleando porque estábamos bien colocados y si nos salvábamos era una hazaña importante porque se dieron todos los condicionantes negativos para que bajáramos.

En momentos así, con tantas derrotas seguidas, ¿qué jugador le ha sorprendido a la hora de tirar del carro?

Creo que en general este equipo, por compromiso y la confianza que tenemos con los jugadores que venían de otra temporadas, fue clave. Es difícil destacar a uno pero, por ejemplo, el compromiso de Lluís Costa o de Pere Tomàs en los últimos partidos, sobre todo en el último con ese esfuerzo de jugar lesionado fue increíble; o Thomas Bropleh en los duelos ante Zaragoza, Betis y Joventut echándose el equipo a la espalda aunque también lo ha hecho durante toda la temporada. Creo que el grupo en sí ha arrastrado a muchos. Por ejemplo Luke Maye, que ha jugado poniendo en riesgo su rodilla. Además, Alex Renfroe ha hablado conmigo mucho esta temporada y siempre ha estado dispuesto a ayudar. Teníamos un bloque bastante comprometido y los fichajes que hemos hecho han demostrado también su compromiso.

En su primer año en ACB, ¿de qué aspecto ha aprendido más?

Sobre todo en que esas cuentas que se hacían en LEB Oro del tipo voy a ganar aquí, y este le va a ganar a aquel, en ACB no es así. La LEB en ese sentido es más previsible pero en la Liga Endesa hay equipos que son casi imposibles de ganar pero luego hay otro bloque de rivales con los que no puedes hacer cuentas. A lo mejor pierdes un partido que no tenías que perder y luego ganas en el campo del Murcia o viene el Gran Canaria, que es campeón de la Eurocup, y le ganas en tu campo de veinte. Tienes que ir todos los días a tu máximo. Hay que prepararse todas las semanas a tu 100% porque no sabes dónde vas a ganar y dónde vas a perder.

Tras esta temporada, ¿siente que es un entrenador más maduro?

Sí, sin duda. Creo que viene también por la propia como persona. Ha sido mi temporada undécima y he pasado de tener 29 años el primer año a tener ya 40. Quieras que no, la propia edad te va haciendo madurar y aprendiendo muchas cosas. Pero también es verdad que nosotros intentamos estar en evolución constante.

En esa evolución, ¿en qué momento se dieron cuenta que había que cambiar el estilo de juego y emplear un ritmo mucho más alto?

Cuando en verano hicimos el equipo teníamos el bloque de los ocho jugadores que ascendieron y con los refuerzos pensamos en la forma de jugar para mantenernos en la ACB. En un juego de 5 contra 5 no teníamos a una súper estrella, ese Sergi Llull que te la mete por encima de cuatro tíos, no teníamos ese nivel de calidad pero sí otras cosas. Entonces necesitábamos jugar a otro ritmo que hiciera que, con ese estilo, destacaran las cualidades de nuestra plantilla como Lluís Costa en el bloqueo directo o Christian con la velocidad. A ese ritmo salían a flote las cualidades de los jugadores que teníamos.

¿Y su renovación?

Estamos en ello y hablando y espero que no haya problema para seguir.

El año pasado, con todo el asunto de la inscripción en la ACB, quizá llegaron tarde al mercado. Para la nueva temporada será distinto aunque el dinero será similar. ¿Cree que están en una mejor posición a la hora de fichar?

Realmente no. El club a nivel económico no tiene un gran poderío pero somos un equipo muy serio, en el que las condiciones se cumplen y que trabaja bien. Sin embargo, ha bajado Fuenlabrada y ha subido Andorra que estamos hablando de un equipo que entra al mercado con un presupuesto de unos cinco millones de euros de presupuesto. Además, seguramente el siguiente que suba sea Burgos, que va a entrar en el mercado con 5,5 o 6 millones con lo cual este año la diferencia de los equipos con nosotros van a ser aún más grande. Pero por otro lado, creo que el haber tenido cedido a Michael Caicedo y que haya jugado tanto puede ser un aspecto a valorar por los equipos de mayor nivel a la hora de poder conseguir alguna cesión más. Ya saben que los jugadores jóvenes aquí se revalorizan, mejoran y trabajamos con ellos. Y en ese sentido sí que creo que podemos estar mucho más maduros.

¿Qué idea tiene de equipo para la próxima campaña? ¿Mantendrá la base como ha hecho en los años anteriores?

Esa es la idea. Hay jugadores que tienen contrato como Lluís Costa o Pere Tomàs, además de Germán Martínez, que está cedido en Palencia. Tenemos una pequeña base de jugadores y alguno más que se quedará como hemos hecho siempre. Jugadores que conocemos, que conocen la ciudad y la idea del club y a partir de ahí intentaremos reforzar los puestos que necesitemos.

En el caso de Germán Martínez, después la temporada que ha hecho en LEB Oro, ¿cuentan con él?

Es una de las ideas. A mí personalmente me gustaría poder contar con él, pero tenemos que ver cómo se cierran los puestos y a partir de ahí ya veremos.