El mejor tirador de LEB Oro amenaza el Palacio de los Deportes

Un jugador de baloncesto de apenas 165 centímetros amenaza mañana al Covirán Granada de Pablo Pin y a todo un Palacio de los Deportes, que presumiblemente recuperará la buena entrada tras la bajada de espectadores en el encuentro entre semana del pasado miércoles. Steven Robinson Junior es el base de Araberri, el jugador más bajo de toda la LEB Oro, pero, además, el máximo anotador de la categoría (con 407 puntos en 19 partidos) y el que mejor media por choque acumula: 21,4.

El Covirán ya sufrió al base norteamericano en el encuentro de la primera vuelta en tierras vascas, aunque también sus jugadores realizaron una gran defensa sobre él, dejándolo en 15 puntos en dicho partido, después de haber sido la auténtica revelación de las dos primeras jornadas. La intención de los de Pin será repetir el triunfo de aquella tercera jornada de competición (84-90) para recuperar la victoria, después del chasco sufrido el pasado miércoles frente a Melilla.

Será la segunda opción para un conjunto granadino que deberá lidiar contra el cansancio físico y mental, pese a que los kilómetros no han sido los culpables en este caso del posible agotamiento. La superioridad de Melilla vista en la última jornada no ha encendido las alarmas en el vestuario nazarí, ya que el colchón de once victorias otorga bastante tranquilidad.

Pin deberá rotar todo lo que pueda. Jugadores con menos minutos en las últimas semanas: Corts, Iriarte o Wright deben dar más de sí para afrontar con garantías el choque. Otros como Pardina, Josep Pérez o Guillem Rubio recuperar su mejor nivel, abandonado en los últimos choques. Además, la buena noticia la protagoniza Almazán, quien vuelve a estar disponible tras más de un mes lesionado. Es posible que no esté en su mejor condición física, pero la necesidad le hará tener minutos para contar con más fuerza interior.

El rival, por su parte, no atraviesa su mejor momento de la temporada, después de haber sumado una única victoria en las últimas ocho jornadas de campeonato. Por ello, el conjunto dirigido por Antonio Herrera ha sufrido algunas modificaciones con respecto al de la primera vuelta. Klym y Portalez han otorgado de mayor fondo de armario al técnico del conjunto vasco, además de mayor experiencia en la categoría. La mala dinámica ha hecho que Araberri sea ahora mismo penúltimo en la clasificación, pese al buen hacer de su jugador de dirección y auténtico franco tirador de la competición.

El objetivo del rival de hoy será llevar el choque hacia un lado rápido y de lanzamiento constante, basado en sus medias de puntos por partido (80,7). El conjunto local, por su parte, deberá ser fuerte en defensa y controlar con mucha cabeza sus ataques. Los vascos, al igual que lanzan con facilidad y anotan con regularidad, conforman un equipo que encaja una gran cantidad de puntos (86,3 de media), por lo que ahí los nazaríes deberán tratar de hacer sangre. La victoria de la primera vuelta es un signo de que ganar es posible, pero la clasificación de Araberri no es un fiel reflejo de como se las gasta. Mucho ojo a Robinson. Un franco tirador anda suelto hoy por el Palacio de los Deportes.