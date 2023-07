La atleta granadina Una Stancev logra un repóker histórico en salto de altura

La atleta granadina Una Stancev hizo historia este pasado fin de semana tras lograr el título nacional de salto de altura en el XXXVIII Campeonato de España sub 23. Con este logro, la herradureña ha entrado en la lista, junto con Cristina Ferrando, como campeona de España al aire libre en cinco categorías, logrando así un repóker histórico que no muestra más que la excelente proyección de Stancev, que ya es una realidad del atletismo nacional.

La saltadora consiguió en el Nacional celebrado este fin de semana en Tarragona el título con una mejor marca de 1,83 metros. Su primer salto lo superó sobre 1,69 a la primera. Posteriormente, lo intentó sobre 1,75 metros, altura que alcanzó en el segundo intento. A la primera saltó 1,78 y 181 y a la tercera la marca que le dio el título pues lo intentó sobre 1,86 pero falló en sus tres intentos.

Cinco títulos

La atleta del club Trops-Nerja Atletismo ya había campeona nacional en sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 y en categoría absoluta, por lo que entró en la historia del atletismo nacional. Segunda en el podio fue Nuria Caballero, del FC Barcelona, y tercera su compañera de equipo en el Nerja Yelyzaveta Shvets.

No fue la única medalla que logró el atletismo granadino en tierras tarraconenses pues el velocista José Luis Jiménez, integrante del Club Granada Joven, fue segundo en los 100 metros lisos con una marca de 10.43, consiguiendo una medalla de plata que le supo a gloria. El oro fue a parar a Guillem Crespí Hromcova, que paró el crono en 10.31, y tercero fue Pablo Arranz Peiró (AD Sprint) con un registro de 10.48.