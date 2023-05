Ciudadanos plantea crear una red de Cercanías con todos los municipios del Área Metropolitana de Granada

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Granada, Concha Insúa, se ha reunido este martes con la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada para presentar las propuestas de movilidad y accesibilidad del partido de cara a las próximas elecciones municipales.

“Estamos de acuerdo en lo fundamental. Y lo fundamental es que Granada adolece de un plan estratégico y ambicioso de ciudad”, ha dicho, para agregar que "lamentablemente, Granada sigue anclada y a expensas de los intereses de los viejos partidos y de los parásitos políticos que no han hecho nada por nuestra tierra en 40 años”.

Concha Insúa ha querido subrayar que “el futuro de Granada pasa por su área metropolitana”. “El que no quiera verlo, o no conoce la realidad de Granada o directamente quiere engañar a los granadinos. Y desde Cs no vamos a permitir ni una cosa ni la otra”, ha dicho. “La verdad es que queda muy poco suelo por construir, por eso apoyamos firmemente muchas de las pretensiones de la Plataforma Gran Granada y miramos valientemente hacia acuerdos de primerísimo nivel con los municipios de nuestra área metropolitana”.

En este sentido, Concha Insúa ha apostado por una “vertebración absoluta de una red tranviaria de Cercanías hasta llegar a todos los municipios del área metropolitana, incluyendo el aeropuerto”.

“Buscamos la rentabilidad social y medioambiental por encima de la económica. Hablamos de una rentabilidad estratégica. Por ello, aprovecharemos la infraestructura viaria de Renfe para utilizar los trenes viejos como servicio de cercanías para los pueblos y la capital, con una frecuencia importante para evitar el uso del transporte privado y potenciar el público que no contamina, y de paso, dar vida a las vías muertas”, ha dicho.

Paralelamente, la alcaldable por Ciudadanos ha remarcado que “revertirá la maraña burocrática del Ayuntamiento de Granada” es una de sus líneas de actuación, con una Carta de Servicios "clara y transparente, y aplicando medidas para reducir los insoportables plazos de licencias de obra y revisando la RPT de nuestro Ayuntamiento".

“Granada no se puede permitir que un empresario se vaya a otro lugar porque se encuentre con un Ayuntamiento que solo pone obstáculos y plazos ridículamente largos. Ni tampoco podemos permitirnos unos recursos humanos y económicos del Ayuntamiento que no se están aprovechando de la mejor manera posible en beneficio de la ciudadanía granadina”. “Por ello, CS revolucionará la forma de hacer política en el Ayuntamiento de Granada, a través de una política ambiciosa, liberal y poniendo la gestión profesional y los intereses de Granada por encima de las siglas políticas”, ha concluido Insúa.