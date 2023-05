Ciudadanos plantea vender el estadio de Los Cármenes al Granada CF

El partido político Ciudadanos ha planteado este sábado cuál sería su solución para acabar con los problemas de concesiones y cesiones del Estadio Municipal de Los Carmenes al Granada CF. Y esta pasaría por venderle la instalación directamente al club de la ciudad. Una venta con la que, posteriormente, invertir las ganancias para mejorar otras instalaciones deportivas municipales y aspirar a grandes proyectos deportivos y culturales que, según la formación, necesita la capital nazarí. Aunque tampoco cierra la puerta a una cesión a largo plazo, concretamente a 40 años.

“El Granada Club de Fútbol es un equipo de primera y, al igual que los grandes equipos de Primera División, como el Real Madrid con el Santiago Bernabeu o el Barça con el Camp Nou, se merece su propio estadio, que no es otro que el Nuevo Los Cármenes”, ha afirmado este sábado la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Granada, Concha Insúa, antes de acudir junto a su número dos, Javi Sierra, al partido del conjunto nazarí frente al CD Lugo.

“Ciudadanos es un partido valiente y plantea lo que los demás no se atreven si de verdad creemos que puede ser algo positivo tanto para el club, como para la afición, como especialmente para la ciudad de Granada”, ha dicho Concha Insúa, para especificar que “cuando estemos en el Ayuntamiento abriremos una negociación en igualdad de condiciones y estudiaremos desde la posibilidad de una cesión del campo a largo plazo, a 40 años, hasta la propia venta de Los Cármenes al Granada CF con una cláusula en la cual no se podrían vender ni recalificar esos terrenos en un plazo de al menos 35 años, garantizando que no se pudiera especular con ese espacio”.

“De prosperar dicha venta, obviamente con un precio justo para ambas partes, reinvertiríamos ese beneficio en las mejoras de otros campos municipales de Granada y en los grandes proyectos deportivos y culturales que precisa nuestra capital”, ha añadido.

Solo con una cesión a muy largo plazo o con la venta, ha insistido la alcaldable de Ciudadanos, “el club podría acometer por sí mismo todas las reformas que lleva exigiendo la afición desde hace décadas, como la ampliación de aforo en las esquinas, o la instalación de servicios complementarios básicos, como restaurantes u otros negocios que permitan al club una nueva fuente de ingresos". "Hay que ser valientes y creer en nuestro Granada CF y buscar la mejor fórmula que permita al club consolidar su crecimiento, pues ello tiene un impacto positivo y directo en la economía de la ciudad y en la imagen internacional de nuestra tierra", ha añadido.

En cualquier caso, la candidata de la formación naranja ha explicado que “lo que no podemos es continuar la política fracasada del señor Cuenca”. “El alcalde socialista es el responsable de que hayan quedado desiertos consecutivamente los dos concursos de cesión de Los Cármenes, y esto es algo negativo tanto para los aficionados como para el conjunto de la ciudad de Granada”, ha dicho. “Por ello, el próximo 28-M los granadistas tendrán la opción de votar lo mismo de siempre o avanzar hacia un nuevo modelo de ciudad: la Granada del futuro”, ha concluido Concha Insúa.