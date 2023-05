Ciudadanos se compromete a crear una Concejalía de Discapacidad en Granada y un Plan Integral de Accesibilidad

La candidata de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de Granada, Concha Insúa, ha reivindicado este viernes accesibilidad universal para todos los barrios de Granada y se ha comprometido a la creación de un Plan Integral de Accesibilidad durante un recorrido que ha realizado en el barrio de Albayda, donde ha señalado que lleva toda la vida "luchando por la inclusión y la igualdad de las personas con todo tipo de discapacidad".

"Ahora, tras un pequeño accidente, me toca vivir o, mejor dicho, sufrir las calles de Granada en silla de ruedas y en primera persona", ha señalado, para referirse a continuación a la reunión que hace unos días los representantes de los principales partidos políticos mantuvieron con las asociaciones de personas con discapacidad.

"Allí, a todos los candidatos se les llenaba la boca con los 'prometo' y 'me comprometo', especialmente a los dos partidos que tienen precisamente mayor responsabilidad para revertir la actual situación", ha criticado Concha Insúa. "A mí todos me conocen desde hace décadas, y no por las promesas que he hecho sino porque me he volcado con todos ellos y cumplido desde las distintas responsabilidades que he mantenido en el mundo empresarial, en el movimiento asociativo y como diputada autonómica impulsando la Comisión de Discapacidad en el Parlamento de Andalucía".

A su juicio, "es fundamental que los representantes institucionales se reúnan con ellos varias veces al año y no una vez cada cuatro años. Por ello, no necesito decir que me comprometo ni firmar ningún papel. Las asociaciones de discapacidad de Granada saben que al igual que los defendí a nivel andaluz con uñas y dientes lo haré aún más desde la concejalía de Bienestar Social y Discapacidad que impulsaremos desde Cs cuando gobernemos", ha anunciado.

La candidata ha precisado que la primera medida que impulsará desde dicha concejalía será la creación de un Plan integral de Accesibilidad. "Lucharemos incansablemente por la accesibilidad universal para todos y cada uno de los barrios de Granada. Por eso el próximo 28-M es fundamental que los granadinos vayan a votar y tomen el poder, votando la candidatura de la sociedad civil que representa CS. A los parásitos de la política se las ha acabado su tiempo", ha concluido Concha Insúa.