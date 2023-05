Cs se queda sin representación en el Ayuntamiento de Granada tras conseguir la Alcaldía en 2019

En este caso las encuestas se han cumplido y han confirmado los malos resultados para Cs en estas elecciones en Granada capital. Lo tenían difícil para entrar en el Salón de Plenos y así ha sido: Cs no consigue entrar y por tanto pierde la representación que consiguió en 2019 con incluso la Alcaldía de Granada en manos de Luis Salvador con el bipartito PP-Cs (que después terminó estallando y dejando a Cs sin grupo municipal ni concejales) y pasa de cuatro a cero concejales.

Con estos resultados, la candidata, Concha Insúa, ha anunciado que deja la política tras estos malos resultados, que confirman una tendencia del bipartidismo, "algo que no es bueno pero es lo que han querido los votantes y lo respetamos".

"Acaba aquí una carrera política. Yo quería desde las autonómicas volver a mi vida, mi espacio, mi trabajo, y esa vida que tantas satisfacciones me ha dato. Aquí anuncio que para mí la política se acabó y vuelvo al mundo de los vivos, me necesita mi familia y necesito recuperarme", ha dicho Insúa.

Para la candidata, "este camino ha sido apasionante, lo he recorrido con gente maravillosa, ha habido momentos muy duros pero es lo que tiene la política", asegura tras una campaña intensa.

Insúa dice que ha hecho lo posible por "llegar con dignidad" a estos momentos y agradece a su equipo el trabajo: "Lo hemos hecho sin cambiarnos la chaqueta ninguno de los que estamos aquí. He sido fiel a mis principios y valores, a lo que me trajo a la política de forma casual. Para mí era un camino corto, entendía no más de 8 años, para no perjudicar a los partidos y a tu imagen", ha asegurado.

"me voy con al cara alta, cumpliendo con la obligación que me pidió mi partido y me he mantenido a pesar de que sabíamos que no había pronósticos buenos", ha concluido.