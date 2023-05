Resultados de las elecciones municipales 2023 en la provincia de Granada

Los granadinos están llamados a votar, como el resto de españoles, para elegir sus representantes municipales durante los próximos cuatro años. 709.000 personas tiene derecho a voto en estos comicios donde se verá, entre otros factores, la fortaleza del PSOE en las grandes ciudades, especialmente después de que en las elecciones autonómicas el Partido Popular tiñese de azul gran parte de este territorio, especialmente los bastiones socialistas.

A esta cita electoral, el PSOE llega bien situado en el Cinturón, ya que, contando la capital, gobierna en cuatro de los cinco principales núcleos urbanos (Armilla, Maracena, Atarfe), mientras que el Partido Popular ostenta el gobierno en Las Gabias y Albolote.

Pero, como todo en la vida, hay matices. El PSOE llegó a la Plaza del Carmen después de que el 2+2 no sumase, pese a ser la lista más votada, y factores como la no llegada de la AESIA podría jugarle en contra; por su parte, en Maracena, uno de los tradicionales feudos socialistas, llega a final de campaña con el secuestro de la edil como telón de fondo, un problema avivado por el reciente levantamiento del secreto de sumario; en Atarfe la cosa sí parece más sencilla, ya que el gobierno ha estado en manos de los socialistas desde el inicio del periodo democrático, salvo un mandato; también parece fácil en Armilla, donde el PSOE se quedó a un concejal de la mayoría absoluta, mejorando sus datos de 2015.

Por su parte, el PP tiene un futuro incierto, al menos en Albolote, uno de los municipios más fragmentados de la provincia. Salustiano Ureña es el actual alcalde de la localidad, después de haber aventajado a los socialistas por tan solo 50 votos; y algo similar ocurre en Las Gabias, en manos socialistas desde 1979 hasta 2019, cuando un pacto entre PP y Ciudadanos le arrebató el bastón de mando.

Algo mejor situados están los populares en el resto de la provincia, ya que controlan Loja, Guadix, Almuñécar y Motril mientras que Baza sigue en manos del PSOE.

El caso del Ayuntamiento accitano es bastante similar al de Las Gabias, pues Jesús Lorente solo aventajó a los socialistas por 37 votos; el caso de Loja es paradigmático, pues tradicionalmente se han ido turnando estas dos formaciones, por lo que este 28M podría salir cara, o cruz.

En Baza, por su parte, el PSOE encadena seis mandatos consecutivos y este podría ser el séptimo, todo dependerá de a donde vayan los votos de Ciudadanos, que como en parte de la provincia no se presenta, y que podrían recalar en el Partido Popular, actualmente tercera fuerza en el Ayuntamiento bastetano.

Si hablamos de cifras, el mandato que finaliza ha estado gobernado en la Costa Tropical por el PSOE en 12 de los municipios, frente a los seis capitaneados por el PP, entre ellos Motril y Almuñécar -la segunda y tercera ciudad más grande en número de habitantes de la provincia-. Dos municipios que cuentan con una idiosincrasia particular que hace que todo pueda pasar en estas elecciones, por lo que son muy seguidos a nivel provincial al ser dos los grandes bastiones que pueden inclinar la balanza, hacia un lado u otro, en el camino por constituir la Diputación de Granada o la propia Mancomunidad de Municipios.

En el caso del municipio sexitano, las vistas están puestas en lo que pueda ocurrir con el PP tras sumar a su equipo a los concejales de Ciudadanos y Más Costa Tropical, buscan alcanzar la mayoría suficiente para poder gobernar con holgura. Los populares llevan 12 años gobernando en esta zona del litoral granadino gracias a los pactos entre distintas siglas con el principal objetivo de que Convergencia Andaluza -la lista más votada en las pasadas elecciones- no consiga sumar lo suficiente para volver al sillón de mando. Aquí todo es posible, entre los principales mentideros del municipio se habla de un gran acuerdo de alternancia entre formaciones -lideradas por CA y PSOE-, algo en lo que tendrán mucho que decir el resto de formaciones que consigan representación en el pleno municipal.

Por su parte, en la capital de la Costa la tónica de los últimos comicios es la alternancia. Los primeros años de democracia estuvieron capitaneados por el Partido del Trabajo con el apoyo de PSOE y PCE; cuatro años después las listas se fusionaron bajo las siglas socialistas y consiguieron el apoyo del 70% de los vecinos. Avanzando un poco más en el tiempo, en el 2007 el PP consigue la alcaldía con el apoyo del ya extinto Partido Andalucista, posteriormente alcanzarían una mayoría suficiente como para no depender de pactos, algo que no gustaría al líder del PA que propiciaría en los siguientes comicios que la balanza se inclinase hacia el PSOE. En la última fiesta de la democracia, y tras la irrupción de nuevos partidos, la fotografía municipal se convierte en más heterogénea gracias al gobierno de PP, Ciudadanos, Más Costa Tropical (antiguo PA), dos concejales no adscritos y el apoyo de Vox.

La gran incógnita es si alguna lista conseguirá más representación y pondrá en una tesitura a los grandes partidos o si por el contrario, la dinámica es similar y la decisión estará en manos de la suma.

En el caso de Salobreña, es el que presenta el panorama más incierto de cara a este 28 de mayo. Los pasados comicios, la lista más votado fue la del PSOE - 7 concejales- que sumados a los dos de IU, consiguieron una mayoría, ahora el cambio de líder dentro de las líneas socialistas, sumado a la gran proliferación de listas -concurren 10-, dispersa por completo el escenario y hace que las apuestas dentro del municipio por ver quien se hace 'con el trono', sean para todos los gustos y de todos los colores posibles.