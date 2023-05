Elecciones municipales Atarfe: la rosa vuelve a florecer

Lo suyo duró "lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks", que diría Sabina. En 2019, el PSOE recuperó el Ayuntamiento de Atarfe, en el Área Metropolitana, en la que ha gobernado toda la democracia salvo los cuatro años que lo hizo Francisco Rodríguez en 2015, de Por Atarfe Sí (PASI), que consiguió romper la hegemonía socialista gracias a sus votos (6) y los de Ganemos (2) superando así por primera vez al PSOE (4). Un mandato después, los socialistas regresaron al Ayuntamiento mientras que el PASI cayó hasta la cuarta posición, con solo dos concejales.

No habrá posibilidad de revancha. El PASI no presenta candidatura para estas elecciones y, en su lugar, lo hará Podemos, que en su momento apoyó la lista de Rodríguez y ya contó con lista propia en 2019, aunque no consiguió entrar en el Ayuntamiento. Al no estar Por Atarfe Sí es posible que sus votos vayan al partido morado y por fin atraviese las puertas del edificio consistorial, aunque también podrían recalar en Izquierda Unida que, como en el resto de Granada, se presentan por separado.

El PP, por su parte, vuelve a confiar en Antonio Díaz como candidato, mientras que Vox promociona a Francisco Álvarez, número dos en 2019. Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, se presenta por primera vez en el municipio, con Santos Ángeles como candidato.

La ausencia de Ciudadanos, como en gran parte de Granada, determinará estos comicios. La fuerza naranja está empatada con PASI en cuanto a concejales y ahora esos dos quedarán libres para alguna de las otras formaciones que sí se presentan.

Yolanda Fernández (PSOE)

Yolanda Fernández es la candidata del PSOE para Atarfe después de que el anterior candidato, y actual alcalde, Pedro Martínez, rechazase presentar candidatura para la Asamblea Local y dejase vía libre para la nueva alcaldable, que como es lógico acude a esta cita electoral con una lista renovada.

Aficionada al baloncesto y el voleibol, y fundadora del club CB Iliberis, Fernández llega a estos comicios desde el banquillo a defender lo conseguido por el resto del equipo. A saber, el PSOE cuenta con 8 concejales frente a los 3 del PP después de haber conseguido casi 3.000 votos. En su mano está seguir aumentando esa ventaja y seguir ampliando la historia del PSOE en este municipio.

Antonio Díaz (PP)

¿Si una vez se pudo, por qué no una segunda? A diferencia de sus predecesores, Antonio Díaz llega a esta cita electoral sabiendo que el PSOE atarfeño no es invencible.

En su primera cita con las urnas, Díaz consiguió tres concejales para el PP, uno de sus peores resultados, si bien es cierto que el número de partidos que se presentan se ha multiplicado notablemente con el paso de las elecciones municipales. Ahora, este atarfeño de adopción y y técnico superior de Farmacia, se somete a un nuevo examen ante los electores, entre los que podría incluirse también los de Ciudadanos.

María Jennifer García (IU)

Izquierda Unida es una de las formaciones clásicas de Atarfe. Junto a PSOE y PP, ha sido el tercer partido del Ayuntamiento atarfeño, aunque sin llegar a suponer nunca una amenaza real para los del puño y la rosa. Como al resto de partidos, la irrupción de nuevas siglas ha terminado por restarle peso en el Ayuntamiento, pasando de los cuatro ediles de 2011, último año con un Consistorio tricolor, a solo uno que tiene ahora.

Sobre los hombros de María Jennifer García, ausente en las anteriores listas, recae ahora esta historia. Militante del PCE desde joven y técnica del Ayuntamiento, la candidata de IU llega a un panorama en el que tampoco se han visto sus predecesores, al menos la mayoría, tener que defenderse frente a dos partidos de su mismo espectro ideológico.

Mariano Martín (Podemos-AV)

También se presenta Mariano Martín por primera vez. El candidato de Podemos tampoco estaba en las listas con las que el partido morado se presentó por primera vez a las elecciones de 2019 donde solo consiguió 362 votos, la menor cantidad y que no le permitieron entrar al Ayuntamiento.

Que no estuviese en las listas de Podemos no significa que esta sea su primera incursión en la política, ya que Martín sí formó parte de PASI durante dos años (2017-2019) y ha estado muy vinculado a la vida política del municipio desde 2015. Ahora, este docente y doctorando en la UGR, da un paso más y se presenta su propia candidatura, con el objetivo de que a la segunda vaya la vencida y la formación pueda atravesar las puertas del Ayuntamiento.

Francisco Javier Álvarez (Vox)

Con un concejal en el Ayuntamiento, Vox regresa a unos comicios municipales de Atarfe, esta vez con Francisco Javier Álvarez, número 2 en 2019, como cabeza de lista.

Inspector de una compañía aseguradora, Álvarez ha venido desempeñando la responsabilidad de coordinador local de Vox.

Santos Ángeles Herrera (Adelante)

Este 28M, Adelante Andalucía estrena candidatura y candidata en Atarfe. El partido de Teresa Rodríguez aterriza en el Cinturón, que ya cuenta con cuatro partidos de izquierda.